تخفيض 20٪ على جميع أسعار تسلا.. اعرف القصة

حققت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية "تسلا" أداءً جيدًا لعام 2022 مع ربع رابع قوي، لكن أرقام التسليم في الولايات المتحدة لم ترق إلى مستوى توقعات المحللين، قد يكون هذا الانخفاض في الأسعار، إشارة إلى أن تسلا تريد التأكد من أنها تعزز الطلب من أجل تحقيق هدف مبيعاتها لهذا العام، وطمأنة المستثمرين ووقف أسعار أسهمها من الانخفاض أكثر.

تخفيض 20٪ على جميع أسعار تسلا

مع الوضع في الاعتبار أن هذه التخفيضات الكبيرة في الأسعار تأتي بعد عام من الزيادات الكبيرة في الأسعار بسبب أزمة التضخم العالمية، مما أدى إلى وصول أسعار جميع الطرازات إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، تأمل تسلا في أن يسمح هذا لسياراتها بالبقاء على قائمة أكثر السيارات الكهربائية شعبية في أمريكا في مواجهة المزيد من المنافسين الذين يتم إطلاقهم.

تخفيض 20٪ على جميع أسعار تسلا

أسعار سيارات تسلا بعد التخفيض

خفضت تسلا سعر شراء سيارة موديل 3 وموديل Yفي الولايات المتحدة بهامش كبير وصل الى 20% على بعض الإصدارات، وذلك لتحفيز زيادة الطلب والمبيعات.

بالنسبة لموديل 3 RWD ، خفضت تسلا السعر بمقدار 3000 دولار، من 46990 دولارًا إلى 43990 دولارًا ، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 6.5% بالنسبة لأداء الطراز 3 ، طبقت تسلا انخفاضًا في السعر بنسبة 14.2% قدره 9000 دولار ، مما أدى إلى انخفاض السعر من 62,990 دولارًا إلى 53,990 دولارًا.

تخفيض 20٪ على جميع أسعار تسلا

بالنسبة لموديل Y، تم تخفيض الأسعار بأكثر من ذلك، حيث أصبح الطراز Y Long Range الآن أرخص بنسبة 20% من ذي قبل ، حيث يبلغ سعره الآن 52990 دولارًا أمريكيًا مقارنة بـ 65,990 دولارًا أمريكيًا، وهذا أقل بمقدار 13000 دولار أمريكي.

يعد الطراز Y Performance أرخص بنحو 19%، حيث يكلف الآن 13000 دولار أقل من ذي قبل وبالتالي ينخفض سعره من 69,990 دولاراً إلى 990 56 دولارًا.

تخفيض 20٪ على جميع أسعار تسلا

كما جعلت تسلا الطراز الأكبر S و Model X أرخص، بالنسبة للطراز S، انخفض السعر بمقدار 10000 دولار (حوالي 10%) ، من 104,990 دولارًا أمريكيًا إلى 94,990 دولارًا أمريكيًا، وبالنسبة إلى بلايد أنخفض سعرها الى 15 بالمائة، ما يعادل حوالي 21,000 دولارًا ، مما خفض سعره إلى 114,990 دولارًا أمريكيًا من 135,990 دولارًا أمريكيًا.

تخفيض 20٪ على جميع أسعار تسلا

انخفض سعر موديل X أرخص أيضًا ، بنسبة 9% أو 11000 دولار ، ويتكلف الآن من 109,990 دولارًا بدلاً من 120,990 دولارًا، وبلغ سعر Plaid أرخص أيضًا بنسبة 14% ، حيث يأخذ 19000 دولار من سعره السابق البالغ 138,990 دولارًا ويخفضه إلى 119,990 دولارًا.