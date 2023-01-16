عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على أسماء مصابى حادث تصادم سيارتي ميكروباص بأسوان

حادث- ارشيفية
حادث- ارشيفية

شهدت مدينة أسوان وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق صحاري مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وقد تبين أن المصابين هم شريف أحمد محمد 30 سنة، والذى أصيب بكسر بالساق الأيسر، ومحمد عبد الهادي أحمد 21 سنة، والذى أصيب بجروح وكدمات، ومحمد حسن مصطفى 21 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالساق الأيسر، وعبد الله محمد مرغني، 20 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم.

رئيس جامعة أسوان: المنشآت الطبية تشهد تطورا واهتماما بصحة المواطن

رئيس جامعة أسوان يتابع سير الامتحانات بكلية الهندسة

حوادث متفرقة 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية بواسطة الفريق الطبي داخل المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق صحارى مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان حادث اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسائر فادحة تضرب الدولار.. هبوط محلي وعالمي ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الرعدية الغزيرة خلال ساعات

600 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد شهادات الـ25% ومفاجأة في عيار 21 الآن

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عن إمكانية مشاركة محمود متولي مع الأهلي

مفاجأة.. كهربا يشارك أمام سموحة في كأس مصر

قبل وفاتها بـ دقائق.. ضحية طائرة نيبال تترك رسالة على السوشيال ميديا

مفاجأة.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في كأس مصر

أمطار غزيرة رعدية تضرب هذه المحافظات اليوم.. والحرارة تقترب من الصفر ليلاً

موضوعات متعلقة

تفاصيل احتفالات أسوان بعيدها القومي الـ52.. واقتصارها بإيقاد الشعلة ووضع أكليل الزهور

ترشيحاتنا

مستشفيات أمريكا كامل العدد.. كورونا يضرب من جديد

مجلس إدارة الأهلي يحرج كولر ويرفض قراره بشأن إعارة مدافع الفريق

حدث ليلا.. بشرى من التموين لغير حاملي البطاقات.. وفاة الشاعر ناصر الجيل ..اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عن مشاركة محمود متولي مع الأهلي

49 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد الإفراج عن أعلاف بحوالي مليار دولار

توقعات الأبراج وحظك هذا الأسبوع .. أخبار سارة وتخطيط للسفر وربح كبير

يحرمك من الرزق .. علي جمعة يحذر من فعل شائع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة جديدة مقربة لـ القمر تكشف أسراره.. شاهد

ستفاجئك.. 6 استخدامات غير متوقعة لأكياس الشاي المستعملة

حتدمر قلبك ..3 أطعمة شائعة يتناولها الملايين

ترفع مستويات الكوليسترول وتسد الشرايين.. 3 أطعمة توقف عنها فورا

فيديو

بمقدم 70 ألف جنيه .. احجز شقتك الآن| تفاصيل

فيروس شيكونجونيا يهدد العالم.. دول بأمريكا اللاتينية ترفع حالة التأهب الصحي

تصرف جنوني.. خليجي يقدم على بيع كليته بسبب المطرب عبد المجيد عبد الله

لم ينجوا أحد .. مشهد مرعب لـ تحطم طائرة نيبال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ