تعرف على أسماء مصابى حادث تصادم سيارتي ميكروباص بأسوان

شهدت مدينة أسوان وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق صحاري مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وقد تبين أن المصابين هم شريف أحمد محمد 30 سنة، والذى أصيب بكسر بالساق الأيسر، ومحمد عبد الهادي أحمد 21 سنة، والذى أصيب بجروح وكدمات، ومحمد حسن مصطفى 21 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالساق الأيسر، وعبد الله محمد مرغني، 20 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم.

حوادث متفرقة

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية بواسطة الفريق الطبي داخل المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق صحارى مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.