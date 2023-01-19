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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. سهير رمزي ضيفة على برنامج حبر سري

سهير رمزي
سهير رمزي

تحل الفنانة سهير رمزي ضيفة على  برنامج حبر سري والذي يعرض عبر شاشة "القاهرة والناس"، وذلك يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

أكدت الفنانة سهير رمزي، عدم طرح المسلسل الصعيدي الذي كانت تنوي تقديمه خلال شهر رمضان 2023.

وتابعت سهير رمزي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : هذا العمل تم تأجيله لفترة مؤقتة ، ولن أخوض به الماراثون الرمضاني القادم ، إذ اقوم حاليا بتصوير مسلسلي الجديد أم البنات.  

أم البنات : 
 

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وتواصل سهير رمزي يوميا تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل أم البنات، والذي تعود من خلاله إلى الدراما المصرية.

وتابعت سهير رمزي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد قائلة : الشركة المنتجة تفكر في عرضه داخل الماراثون الرمضاني ، ولكني أفضل أن يتم طرحه خارج رمضان ، لأن هناك أعمالا درامية تتعرض للظلم في حال عرضها في الشهر الكريم، ويكون الحكم عليها بشكل قاسٍ ، بسبب كثرة عدد الأعمال المعروضة.  

واستكملت سهير رمزي حديثها : مسلسل أم البنات عمل ضخم وهناك جهد كبير مبذول فيه ، وأرى أنه سيحظى بتركيز من قبل المشاهد في حال عرضه خارج الماراثون الرمضاني، خاصة وأنه مكتوب بشكل جيد للغاية. 

عيد الميلاد المجيد عيد الميلاد رمضان مسلسل الدراما المصرية مسلسل أم البنات

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