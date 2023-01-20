طعمها حلو.. شاهد| إعلامية شهيرة تأكل الكبدة واللحوم "نيئة"

ظهرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، تأكل الكبدة واللحوم النية، في مقطع فيديو نشرته الإعلامية مي العيدان، عبر تطبيق انستجرام، للأولى وهي تأكل الكبدة واللحوم النية قبل الشواء.

وظهرت فجر السعيد في الفيديو، وهي تحضر وليمة أكل في صحراء مدينة البصرة العراقية، واقتربت من الكبدة اللحوم النية، وتناولتها قبل شوائها.

فجر السعيد تأكل الكبدة واللحوم النية

وعلق أحد الحاضرين في وليمة الأكل، على موقف الإعلامية فجر السعيد، وهي تتناول الكبدة واللحوم النية، قائلا لها: «أسد»، في إشارة منه إلى أن الأسد هو الذي يتناول اللحوم النية.

وعلقت فجر السعيد، على هذا الموقف، قائلة إن والدها كان يعطي لهم الكبدة ليأكلوها نية وهم أطفال صغار، وذلك حينما كان يقوم بذبح الأضاحي، مؤكدة أن طعمها نية لذيذ.

وحرصت فجر السعيد، على أن تأكل باقي الكبدة واللحوم وهي نصف سواء، وأكمل الأكل وهي نصف سواء.

فجر السعيد تعتزل السياسة

من جهة أخرى، أعلنت الإعلامية والكاتبة الكويتية، فجر السعيد، اعتزالها الحياة السياسية عقب خسارتها في انتخابات مجلس الأمة التي أقيمت الخميس الماضي.

وخاضت السعيد الانتخابات البرلمانية في الدائرة الثالثة التي تنافس فيها 47 مرشحا بينهم 8 نساء، على المقاعد العشرة المخصصة لدائرتهم في البرلمان المكوَن من 50 عضوا.

وقالت السعيد في تغريدة علي ”تويتر“: ”حاليا، جار مسح ذاكرة 16 سنه في خدمة الوطن، أصبت واخطأت ولم أتعامل مع دوله ولا سفارة أجنبية“.

وأضافت: ”لا عودة إلى السياسة.. بعد انتهاء الفرمتة سأكتب أن هذا يوم ميلادي الجديد“.

وبعد هذه التغريدة ظهر الحساب فارغا لا يحتوي أي منشورات.