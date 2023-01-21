تحذيرات من أزمة مالية عالمية بسبب ديون أمريكا

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أمس الجمعة، إن عجز الولايات المتحدة المحتمل عن سداد ديونها قد يتسبب في أزمة مالية عالمية، ويقوّض دور الدولار كعملة للاحتياطيات.

ووصلت الحكومة الأمريكية إلى الحد الأقصى لسقف الاقتراض عند 31.4 تريليون دولار، يوم الخميس، مما يعكس حجم الأموال التي أنفقتها الحكومة بالفعل.

ومنذ قليل، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، الجمعة، إنه يقبل دعوة الرئيس جو بايدن لمناقشة رفع سقف الدين.

وأضاف مكارثي على تويتر: "الرئيس بايدن: أقبل دعوتك للجلوس ومناقشة زيادة سقف الدين بشكل معقول، ومعالجة الإنفاق الحكومي غير المسؤول. أتطلع قدماً لاجتماعنا".

وجاءت تصريحات مكارثي، عقب تعليقات لبايدن قال فيها إنه سيناقش رفع سقف الدين مع مكارثي.

وأبلغت يلين زعماء الكونجرس أن وزارتها بدأت في استخدام إجراءات استثنائية لإدارة السيولة يمكن أن تجنب البلاد خطر التخلف عن السداد حتى الخامس من يونيو.

وقالت يلين خلال مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية: "قد يتسبب التخلف عن السداد في أزمة مالية عالمية، ومن المؤكد أنه سيقوّض دور الدولار كعملة للاحتياطي تستخدم في المعاملات في جميع أنحاء العالم".

وأضافت أن هذا الوضع قد يؤدي إلى فقد الكثير من الأفراد وظائفهم وارتفاع تكاليف الاقتراض.

تحذير للجمهوريين

والأربعاء، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن لن يفاوض الجمهوريين المتشددين بشأن موقفهم المعارض لرفع سقف الدين في الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار للصحفيين: "لن تكون هناك مفاوضات بشأن سقف الدين. لن نفعل ذلك. هذا واجبهم الدستوري"، مضيفة "لا ينبغي استخدام ذلك لعبة كرة قدم سياسية".

ويهدد رفض الجمهوريين بالموافقة على زيادة سقف الاقتراض بتعطيل أكبر اقتصاد في العالم، ما قد يدفع الولايات المتحدة إلى التخلف عن السداد.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن الحكومة تقترب فعليًا الخميس، من الحد القانوني المسموح به للاقتراض والبالغ 31.4 تريليون دولار، وعند هذه النقطة سوف يتم اللجوء الى مناورات محاسبية لتجنب التخلف عن السداد بشكل مؤقت.

وفي ديسمبر من عام 2021، أقر الكونجرس الأمريكي زيادة سقف الدين الفيدرالي إلى حوالي 31.4 تريليون دولار، حيث جاء إقرار التشريع في مجلس الشيوخ بواقع 50 مقابل 49 صوتا في أعقاب مواجهة استمرت شهورا في الكونجرس مع سعي الجمهوريين لإجبار رفاق الرئيس جو بايدن الديمقراطيين على رفع سقف الديون بمفردهم من مستواه البالغ آنذاك 28.9 تريليون دولار.