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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أتمناها ليلة أهلاوية.. ندى بسيونى عن غيابات الفريق: المارد الأحمر بمن حضر

ندى بسيونى
ندى بسيونى

كشفت الفنانة ندى بسيونى عن رأيها فى مباراة النادى الأهلى والزمالك بالقمة 125 ضمن بطولة الدورى العام، والتى تقام الليلة فى ستاد القاهرة. 

وقالت ندى بسيونى، فى تصريح خاص لـ“صدى البلد”: “أتمنى أن يحقق النادى الأهلى الفوز على نادى الزمالك اليوم، وأتمنى أن تكون مباراة تليق بالفريقين فى القمة 125”. 

وأضافت: “الغيابات التى يعانى منها الأهلى، خاصة فى خط الدفاع، لن تكون مؤثرة، لأن الأهلى بمن حضر، ويمكن أن يتخطى الصعاب وهو ما عودنا عليه دائما”. 

وتابعت: “الفريق الأهدأ والأكثر تنظيما داخل الملعب سيكون الفوز حليفه، وأتمناها ليلة أهلاوية”. 

النادى الأهلى والزمالك 

ينتظر عشاق كرة القدم المواجهة النارية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز اليوم، السبت.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي أحداث مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر المسابقة الأكبر محليًا.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، حصيلة 13 لقاءً، فاز في 9 مواجهات، وتعادل في 4 لقاءات.

فيما يدخل الزمالك وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري ويملك 26 نقطة، جمعها من 13 مباراة، فاز 7 مرات، وتعادل 5 مواجهات وخسر مرة وحيدة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري

وتنطلق أحداث مباراة الأهلي والزمالك في تمام 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:30 مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

وتُذاع أحداث المباراة المرتقبة عبر فضائية “أون تايم سبورتس” 1، 2.

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معلقو مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

يعلق مدحت شلبي وبلال علام على مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة Ontime sports 1.

ويتولى أيمن الكاشف وحاتم بطيشة التعليق على مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة Ontime sports 2.

الزمالك يسعى للخروج من دوامة الأحزان 

الزمالك صاحب الملعب فى لقاء اليوم، يبحث عن الخروج من دوامة الأحزان بعد تراجع نتائج الفريق في الجولات الثلاث الأخيرة من عمر مسابقة الدوري بالهزيمة من أسوان والتعادل مع الداخلية والاتحاد السكندري.

وجاءت صدمة الخروج من نصف نهائي كأس مصر 2022، عقب الهزيمة أمام بيراميدز عن طريق ركلات الترجيح، ومن ثم فإن التعثر فى لقاء اليوم سيدخل الفريق فى مزيد من الأزمات.

أما الفوز، فهو يرفع رصيد الفارس الأبيض للنقطة التاسعة والعشرين، ويقلص الفارق مع الأهلي المتصدر برصيد 31 نقطة إلى نقطتين فقط، ويعلن أبناء ميت عقبة عودتهم بقوة للمنافسة على لقب الدوري.

على الجانب الآخر، يخوض الأهلى اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتأهله لنهائى الكأس نسخة 2022، ويرغب فى تحقيق الانتصار حتى يصل للنقطة 34 ويعزز صدارته لجدول ترتيب المسابقة ويبتعد بفارق النقاط عن الزمالك إلى 8 نقاط كاملة، لا سيما أن أبناء قلعة الجزيرة هدفهم استعادة لقب الدورى الغائب عن خزانة بطولات القلعة الحمراء آخر موسمين.

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