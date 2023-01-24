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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 1900 كجم سكر منتهى الصلاحية وتحرير 46 محضر فى حملة بكوم أمبو

ضبط مخالفات بأسوان
ضبط مخالفات بأسوان

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بأسوان بقيادة شوقى مصطفى حملة مكبرة بالأسواق والمجمعات الإستهلاكية والسوبر ماركت لمتابعة حركة البيع والشراء، والتأكد من الإعلان عن قوائم الأسعار بشكل واضح دون وجود تفاوت فى سعر السلع المعروضة بين محل وأخر.

تأتى الحملة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكثيف الجهود لتحقيق السيطرة على الأسعار، وبالتعاون بين الوحدة المحلية وجهاز حماية المستهلك ومسئولى الإدارات التموينية والصحية والبيطرية.

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جهود المحليات

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 46 محضر تضمن 13 محضر " حماية مستهلك " ، و 8 محاضر تموين ، بجانب تحرير 15 محضر لعدم وجود شهادة صحية ، و 10 محاضر نظافة ، بالإضافة إلى إعدام 29 لتر عصائر غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، فضلاً عن ضبط 1900 كيلو جرام سكر منتهى الصلاحية ، وجارى العرض على النيابة العامة لإستكمال الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن هناك تعليمات مشددة للتنسيق المتواصل بين كافة الجهات المعنية للإستمرار فى تكثيف الحملات الرقابية الهادفة لضبط الأسواق ، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة.

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إشارة البدء لتوزيع وزراعة 125 ألف شجرة ظل ومثمرة لفاكهة الجوافة والليمون والبرتقال واليوسفى والزيتون والرمان من أجل تخفيف الأثار السلبية للتغيرات المناخية ، ولخلق إكتفاء ذاتى للمواطنين من المسطحات الخضراء.

يأتى ذلك فى ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزراعة 100 مليون شجرة والتى تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الإحتباس الحرارى ، مع تحقيق الإستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

 

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أنشطة متعددة

جاء ذلك أثناء توريد قافلة الأشجار الممولة من وزارة التنمية المحلية بحضور اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام، والمهندسة أسماء محمود مدير عام البيئة بالمحافظة، فضلاً عن رؤساء المراكز والمدن.

وكلف اللواء أشرف عطية بوضع خطة عامة لتوزيع هذه الأشجار فى الطرق السريعة ، والشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية لزيادة فرص الظل فى أماكن إنتظار وسائل النقل ، وخاصة فى ظل الأجواء الحارة أثناء فترة الصيف التى يتعرض لها المواطنين ، بالإضافة إلى إستخدامها كمصدات للرمال.

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