حدث ليلا.. أول تعليق من ترامب على عودة حساباته فيسبوك وإنستجرام.. اتحاد الكرة يحيل كهربا للجنة الانضباط

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضيية، نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

صحف الكويت.. قمة مصرية - هندية لتعظيم التعاون في مختلف المجالات وبايدن يعلن إرسال 31 دبابة "أبرامز" إلى أوكرانيا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

https://www.elbalad.news/5625007

خفوا الضغط.. شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لجمهور الأهلي

وجه الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، رسالة حادة لجمهور الأهلي، عبر حسابه الشخصي على تويتر.



حرائق بيوت النجوم.. جواهر أحدث المتضررين.. وإخماد حريق فيلا عفاف شعيب

لم تكن المطربة جواهر، أخر النجمات اللاتي تعرضن لخطر حرائق المنازل، إذ التهمت الحرائق عدد كبير من بيوت النجوم.



سفينة بدون قبطان.. الأولى من نوعها باستخدام الذكاء الاصطناعي في عالم البحار

يشهد عالم البحار تطورات ملحوظة السنوات الماضية حيث بدأت الشركات في توجيه استثمارات ضخمة نحو بناء السفن التجارية والسياحية العملاقة، كما يبرز استثمار ضخم في قطاع السفن البحثية ايضا.



خسر مليارات.. أول تعليق من ترامب على عودة حساباته فيسبوك وإنستجرام

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه لا ينبغي منع أي رئيس مجددا من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في معرض رده على إعلان شركة ميتا رفع الحظر المفروض عليه في فيسبوك وإنستجرام لمدة عامين.



رئيس الزمالك.. كلاتنبيرج يكشف سبب صدمته في اتحاد الكرة وقرار استقالته

نقل الإعلامي هاني حتحوت أول رد من مارك كلاتنبيرج، بعد استقالته من لجنة الحكام، موضحا أن الإنجليزي اعتذر عن الظهور بسبب تعاقده للظهور مع قناة أخرى غدا الخميس.



السعودية تستهدف تقليص الاقتراض بنحو الثلثين في 2023

كشفت بيانات المركز الوطني لإدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية أن المملكة تخطط إلى اقتراض نحو 45 مليار ريال خلال العام الجاري من السوق المحلية والدولية وهو مبلغ أقل بنحو الثلثين مما اقترضته العام الماضي.



مكاسب هائلة في أسهم بورصات دول الخليج

صعدت سوق الأسهم السعودية في جلسة اليوم الخميس، في ارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي، ولكن واصلت السوق الأداء الأفقي الذي يميل للارتفاع مع ترقب الإعلان عن النتائج السنوية للشركات.





برد وشقاء.. ننشر أسماء عمال اليومية المصابين فى انقلاب سيارة.. شاهد

حصل صدى البلد على أسماء عمال اليومية المصابين فى حادث تصادم سيارة ربع نقل ب توك توك مما أدى الاصطدام إلى انقلاب السيارة فى البحر.



سبب غريب.. أول رد من اتحاد الكرة على إحالة كهربا للجنة الانضباط

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة و المشرف العام على لجنة المسابقات ، أنه تم إحالة واقعة محمود كهربا لاعب الأهلي فى مباراة القمة إلى لجنة الانضباط لعدم رصدها فى تقرير مراقب المباراة .



اتحاد الكرة يصدم الزمالك بسبب أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن تحديد الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيكون بنهاية الدوري الممتاز هذا الموسم.

