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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقط من سطح المنزل.. حبس شخص تسبب في وفاة آخر بالبساتين

جثة
جثة

قررت نيابة البساتين الجزئية،حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتورط والتسبب في وفاة شخص أخر وسقوطه من أعلى عقار بمنطقة البساتين بعد التعدى عليه بالسب بدعوى قيام المجنى عليه بأعمال سحر له ولزوجته.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل للتوصل لملابساتها.

وكان قد كشف رجال مباحث القاهرة ملابسات واقعة سقوط شخص من أعلى سطح عقار  بالبساتين ووفاته وضبط المتورط فى الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة البساتين سقوط شخص من علو ووفاته بدائرة القسم.

علي الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعة الانتقال والفحص وتبين وجود جثة لأحد الأشخاص مقيم بالمعصرة مسجاة على ظهرها بالمسطح الأرضى أمام العقار محل البلاغ وبها كسور متفرقة بالجسم .

كما تبين قيام أخر مقيم بالعقار محل البلاغ بإصطحاب المجنى عليه لسطح العقار سكنه والتعدى عليه بالسب بدعوى قيام المجنى عليه بأعمال سحر له ولزوجته، ولدى تركه صحبة "نجل شقيقة المتهم" أعلى سطح العقار، حاول المجنى عليه الفرار بالقفز لسطح العقار المجاور، إلا أنه لم يتمكن ، وسقط على المسطح الأرضى ونتج عن ذلك إصابته والتى أودت بحياته.

وتم ضبط المتهم وإعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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