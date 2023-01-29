حبس شخصين لإتجارهما في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

قررت نيابة عابدين الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة مبالغ مالية بقصد إجراء تحويلات مصرفية بنظام المقاصة خارج نطاق السوق المصرفي بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل للتوصل لملابساتها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين - مقيمان بمحافظة أسوان حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عابدين.. وبحوزتهما (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد إجراء تحويلات مصرفية بنظام المقاصة خارج نطاق السوق المصرفى بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.