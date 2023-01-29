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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب إيران ويخلف 7 قتلى و400 جريح

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت إدارة الطوارئ الإيرانية مقتل 7 أشخاص وإصابة 440 آخرين إثر الزلزال الذي ضرب مدينة خوي بمحافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران، بالقرب من الحدود التركية.

وضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، مدينة خوي بمحافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران، بالقرب من الحدود التركية.

ونقلت وكالة إرنا، مساء السبت، عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن "الزلزال وقع في الساعة التاسعة و44 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي (السادسة و14 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش)".

وأكد المركز الإيراني أن الزلزال وقع عمق 7 كم من سطح الأرض، ومركزه كان عند التقاء خطي العرض 38.59 والطول 44.90 درجة.

ونقلت وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء، عن المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، أن "حجم الدمار الذي لحق بالمنازل والأبنية في مدينة خوي كبير نسبيا"، في وقت توافدت فرق الإنقاذ على منطقة الزلزال بمدينة خوي، ووضعت المستشفيات في حالة تأهب.
 

زلزال ايران ريختر اذربيجان الزلازل

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