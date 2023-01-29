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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بيجيب وقت منين؟.. أم ليبية تفضح ابنها بعد معرفة صداقته بـ10 بنات

تسجيل صوتي على واتس
تسجيل صوتي على واتس اب

اكتشفت أم ليبية تعدد علاقات ابنها بعدد من البنات من خلال هاتفه المحمول، لكنها لم تصمت وتتستر على الأمر لكنها قامت بفعل صدم الجميع.

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وقامت السيدة، أم يوسف، من ليبيا، بالتفتيش والبحث في هاتف ابنها يوسف، لتكتشف أنها يصادق ١٠ بنات في نفس الوقت دون علم كل واحدة بوجود أخرى، لتقدم على فعل قوي وشجاع، حيث أنشأت شات جماعي على موقع واتساب وجمعت فيه البنات جميعا لتفضح أمر ابنها.

 

جمعت السيدة الـ ١٠ بنات في مكان واحد وأرسلت تسجيل صوتي لها لتخبرهم فيه أن ابنها يوسف يصادقهن جميعا، وأنه “ولد مش تمام” على حد وصفها.

وقالت أم يوسف في التسجيل: “ابني يوسف مش تمام، مصاحبكن كلكن ويلعب بمشاعركن، وإذا أخبركم أن الهاتف كان معطل فهو كاذب، لان هاتفه معي وأنا سأعاقبه على هذا الفعل”. 

 

وأضافت: “يوسف ابني كذاب، والسيارة اللي معه ليست ملكه، هو عيل مش تمام، لو كانت واحدة كان ممكن نقول اوك، لكن انتن ١٠ ” 

 

وانتشر الفيديو على موقع تيك توك ليحصد آلاف الإشادات والإعجابات بالأم. وعلقت إحدى الفتيات التي قامت بإعادة ننشر الفيديو قائلة: “ربنا يكتر من أمثالك يا طنط، اول مرة اشوف ام ابنها يعلط فتقول عليه مش تمام، مش زي امهات كتير بيقولوا أن القرد في عين امه غزال”.

 

وتسأل آخرون ساخرين من العدد “كان بيجيب وقت منين؟”

 

https://vm.tiktok.com/ZMYLxfPYY/

البنات

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