خسارة جديدة وتصريحات غريبة وبديل.. محمد صلاح خارج ليفربول في هذا التوقيت

باتت مسألة الفراق بين نادي ليفربول الإنجليزي والفرعون المصري محمد صلاح، وشيكة بعد النتائج السلبية التي يقدمها الفريق على مستوى المنافسات التي يخوضها.

خسارة بطولة جديدة

وخرج ليفربول من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الـ 32 بعدما انقاد بقيادة محمد صلاح لخسارة مفاجئة أمام برايتون بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعت الفريقين ليوم.

تقدم هارفي إليوت بالهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة 30، ثم تعادل لويس دانك لـ برايتون في الدقيقة 39، وفي الدقيقة 92، خطف فريق برايتون بطاقة التأهل إلى الدور القادم بهدف ثاني عن طريق لاعبه ميتوما.

ترتيب متدني في الدوري الإنجليزي

دخل فريق ليفربول النفق المظلم بعد هزائم وتعثرات ألقت بالفريق في المركز التاسع بجدول البطولة، بعد 19 مباراة جمع خلالها 29 نقطة فقط.

وحافظ آرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة متقدمًا على وصيفه مانشستر سيتي صاحب الـ 45 نقطة مع بقاء مباراة للجانرز.

وجاء في المركز الثالث نيوكاسل برصيد 39 نقطة بنفس عدد النقاط مع صاحب المركز الرابع مانشستر يونايتد، بينما حل خامسًا توتنهام برصيد 36 نقطة.

تصريحات غريبة من كلوب

ومما ينبئ باقتراب رحيل محمد صلاح عن فريق ليفربول ما صرح به يورجن كلوب للمرة الأولى عن معاناة محمد صلاح في الفريق خلال هذا الموسم.

وقال كلوب، إن الفريق كان يمتلك في الماضي ثلاثة مهاجمين منسجمين جيدا أرعبوا دفاعات المنافسين، ولم يعد الأمر موجودًا الآن.

وقال كلوب نصًا للرد على الصحفيين: “بالطبع صلاح يعاني. لقد كانت هناك آلة جيدة في الهجوم، وكان كل شيء واضحا فيما كنا نفعله. الجميع يعاني من ذلك وهذا واضح. إنها لعبة هجومية محددة تتطلب الكثير من العمل والمعلومات، وليست دائما معلومات واضحة. تصنع شعورا بشأن الكثير من هذه الأشياء، حول مكان زميلك وكيف تمرر له الكرة دون أن تنظر”.

اختيار بديل لـ صلاح

صحيفة كالتشيو ميركاتو، الإيطالية قالت إن كلوب فتح الباب أمام محمد صلاح من أجل الرحيل، وطالب الإدارة بالتعاقد مع بديل للجناح المصري خلال الفترة القادمة.

ويُركز يورجن كلوب على انتداب الجناح الإيطالي الواعد فريدريكو كييزا لاعب نادي يوفنتوس، والذي يجد فيه كلوب بديلًا مثاليًا لتعويض صلاح.

واشترطت إدارة ليفربول الإنجليزي رحيل الفرعون المصري عن صفوف الفريق، مقابل 80 مليون يورو.

توقيت رحيل محمد صلاح

موعد رحيل محمد صلاح عن فريق ليفربول يرتبط بانتهاء الموسم الحالي الذي يشارك فيه ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وإذا لم يستطع ليفربول الحصول على مركز رابع في الترتيب على الأقل بالدوري الإنجليزي، فإن صلاح لن يستمر مع الفريق خلال الموسم القادم.