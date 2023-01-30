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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة تطالب وزارة النقل بإتخاذ اللازم للحد من حوادث الطرق

مجلس النواب
مجلس النواب

وجه نواب عدد من الأسئلة و طلبات الاحاطة لوزير النقل و قالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب: على الرغم من الجهود التي تقوم بها وزارة النقل في جودة الطرق، وتحسين تصنيف مصر في الطرق، إلا أننا لم نخرج من الدائرة الحمراء لمعدلات حوادث الطرق.

وطالبت  خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بضرورة اتخاذ اللازم من أجل الحد من معدلات حوادث الطرق، حفاظا على أرواح المواطنين، مشيرة إلى زيادة أعداد الحوادث في محافظة أسيوط.

وأشار النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، إلى وجود بعض الأخطاء في تنفيذ بعض مشروعات النقل مثل الطرق والمحاور، مستشهدا بمحور سمالوط بمحافظة المنيا، حيث يوجد العديد من المطبات الهوائية التي تمثل خطورة على السيارات والمواطنين.

وأشار النائب أحمد الشيشيني، عضو مجلس النواب، إلى وجود مشكلات في بعض المشروعات في كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حيث أن بعض الكباري لا احتياج لها، بينما هناك حاجة لبعض كباري المشاة لا يتم تنفيذها.

وأكد أن هناك إشكالية كبيرة لدى بعض قرى كوم حمادة، حيث لا يوجد كوبري مشاة، قائلا: "العيال هتروح المدرسة عوم كوبري".

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة عمل تقرير بشأن المزلقانات في كوم حمادة، قائلا: منذ 40 سنة بدون تطوير.

وسأل  النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن موعد الانتهاء من تطوير الطريق الصحراوي الشرقي، حيث بدأ العمل به منذ نحو 3 سنوات.

ولفت عضو البرلمان، إلى أن هناك نجاحا في هيئة السكة الحديد في تحويل الخسائر إلى مكاسب، إلا أننا نحتاج طفرة أكبر.

وزارة النقل الطرق طلبات الإحاطة الجلسة العامة لمجلس النواب

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