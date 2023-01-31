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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: الكاف حسم موقف قندوسي بعد تدخل الأهلي.. تفاصيل

قندوسي
قندوسي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي فوجئ برد من الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشأن البطاقة الدولية الخاصة باللاعب أحمد قندوسي، لكن الاتحاد الإفريقي أنهى الأمر سريعًا بموافقته على إكمال اللاعب لبطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

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وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الاتحاد الجزائري أبلغ الأهلي، بأن اللاعب سيخوض بطولة أمم إفريقيا للمحليين، وبمجرد خروج البطاقة الدولية سيصبح لاعبا محترفا، وبالتالي لا يحق له المشاركة في "الشان"، رغم موافقة الأهلي على بقاء قندوسي للمشاركة مع الخضر في البطولة القارية".

وأضاف: "أمير توفيق مدير التعاقدات تحدث مع عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، وتأكد من أن قندوسي سيخوض البطولة الأفريقية مع منتخب الجزائر بصفة طبيعية، وأن من أهداف (الشان) هو تطوير اللاعبين الأفارقة واحترافهم، وأن اللاعب بدأ البطولة بصفته لاعب محلي، وتحول صفته إلى محترف لن يؤثر على مشاركته مع الجزائر".

وتابع شبانة: "رحيل إمام عاشور سيؤثر سلبيًا على نادي الزمالك، وكان النادي الأبيض يستهدف ضم قندوسي لتعويضه".

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وأكمل: "محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق وراء جلب عرض ميتلاند الدنماركي لضم إمام عاشور، وهو يتمتع بعلاقة طيبة مع أمير وأحمد مرتضى، كما أن الزمالك يسعى لخطط ضم صفقة سوبر لتعويض رحيل اللاعب، وتصريحات زيدان كانت لتهدئة جماهير النادي الأبيض بأنها أغلى صفقة في تاريخ ميتلاند".

وزاد: "اللجنة السابقة المؤقتة برئاسة حسين لبيب جددت عقد امام عاشور لكن لم يتم توثيقه، ولا أعرف هل ذلك إهمال إداري".

وأردف: "من الوارد أن يعود إمام عاشور بعد سنوات إلى الأهلي أو الزمالك، ولا يوجد كوبري في العرض الدنماركي، فكيف سيتم دفع 3 مليون دولار من أجل ضمه، ولو الأهلي كان يريده سينتظر حتى نهاية عقده ويعطي اللاعب مليون دولار على الأقل من الـ3مليون دولار الذين عرضهم ميتلاند".

واستطرد: "الاحتراف في الدنمارك سيكون نقلة في مسيرة امام عاشور، ونتمنى له التوفيق بعد حسم الصفقة خلال الساعات المقبلة".

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