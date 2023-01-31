محاربة الشائعات أمن قومي.. أساتذة الجامعات: ضرورة نشر الوعي بين جميع فئات المجتمع.. مقترحات بعقد محاضرات وندوات أسبوعية لتثقيف الطلبة

اساتذة جامعات :

يؤكدون علي ضرورة نشر الوعي بين جميع فئات المجتمع

محاربة الشائعات واجب وطني واعلاء مصحلة الوطن

يقترحون محاضرات ونوات أسبوعية في الجامعات والمدارس في نشر الوعي

تعد وسائل الاعلام المقرءوة أو المسموعة أو المرئية ، أحد أهم العوامل المؤثرة في تكوين ثقافة المجتمع ومؤسساته المختلفة،ومع انتشار الشائعات لابد من نشر الوعي عن طريق وسائل الاعلام المختلفة بالاضافة الي الاهتمام بطلاب الجامعات والمدارس وعرز الانتماء للوطن وتوعيتهم من خلال تنظيم ندوات وفاعليات تحثثم علي حب الوطن منذ الطفولة .

قالت الدكتورة دينا فاروق أبو زيد رئيس مجلس قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب أن طلاب الجامعات وطلاب المدراس هم الفئة الاكثرا تواصل مع السوشيال الميديا والاكثر عرضة للشائعات المزيفة .

وأكدت الدكتورة دينا فاروق أبو زيد خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أن الجامعات المصرية تقوم بدور كبير في نشر الوعي من خلال تنظيم العديد من الندوات وتنيظم رحلات بالمعالم السياحية .

وأضافت رئيس مجلس قسم علوم الاتصال والإعلام أن دور وسائل الإعلام و الاتصال في رفع درجات الوعي الذاتي و المجتمعي ،مؤكدة أن دور الإعلام الوطنى والتوعية المجتمعية فى محاربة الشائعات والتصدى لها واجب وطني موضحة أن الاشاعات تستهدف ارباك الرأي العام ونشر الحقد لخلق حالة من الاضطراب ممزوجة بالكراهية وعرقلة جميع جهود الاصلاح .



وأوضحت استاذه الاعلام أن دور الاعلام هو الحفاظ عي النسيج الاجتماعي ومجابهة كافة الافكار الشاذه من خال القنوات المضادة للدولة المصرية لزعزعة واستقرار امنها الداخلي من خلال نشر الأكاذيب والتضليل .

وطالبت الدكتورة دينا فاروق بتطبيق التربية الاعلامية في جميع المدارس والجامعات لمجابهة ومعرفة دور الاعلام وتحري الدقة والبحث وراء الحقيقة وعدم تداول المعلومات دون الرجوع للمصدر .

ومن جهته أكدت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس ، علي ضرورة الدور الاكاديمي من خلال نشر الوعي في الجامعات عن طريق اقسام الاعلام وكليات الاعلام بالجامعات للكشف عن الكذب وبيان الحقيقة فالجامعة عن طريق محاضرات وندوات تنظم بشكل اسبوعي أو شهري علي الاقل .

وأوضحت الدكتورة سامية خضر أن هناك من الاشاعات التي تهدف الى اثارة البلبلة لاحداث حالة من عدم الاضطراب في المجتمعات وزعزعة الثقة بالمؤسسات الدولة لذلك يجب علي الاسرة وسائل الاعلام نشر الوعي والكشف عن نية أهل الشر لجميع فئات المجتمع .

وأكدت الدكتورة سامية خضر أن للاسرة المصرية دور كبير في زرع وغرز حب الوطن لدي أبنائهم من خلال مشاركتهم القصص التاريخىة والاعمال الدرامية التي تزرع حب الوطم منذ الطفولة

وتابعت خضر أن ما تفعله القنوات المضادة للدولة المصرية لزعزعة واستقرار امنها الداخلي من خلال نشر الأكاذيب والتضليل، منوهة بأن كل هذا يؤكد أن الدولة المصرية تتجه في الاتجاه الصحيح بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأضافت أستاذ علم الاجتماع خلال تصريحاتها لـ"صدي البلد" أنه يجب علي جميع مؤسسات الدولة نشر الوعي من خلال ندوات والبطولات التي أنجزتها مصر ونشر الأغاني الوطنية لتوعية الشعب المصري وضرورة استمرار وسائل الإعلام في الجهد المتميز الذي تبذله لتحصين وعي المواطن المصري ضد آليات التزوير والتلفيق التي تتبعها الجماعة الإرهابية في إعلامها الكاذب .

وأكدت الدكتورة سامية خضر أن الفن له دور كبير في هذه الحمالات المضادة من خلال تقديم أعمال درامية وسينمائية وأغانٍ وطنية، وتعريف المواطن يوميًا بالحملات التي تطلقها وسائل الإعلام المضادة من فبركة الصور والفيديوهات والتريندات الزائفة التي تطلقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت "خضر" أن الإعلام قام بدور مهم خلال الفترة الماضية في توضيح الصورة الكاملة للمواطن، موضحة أن الاشاعة تسعى الى احتلال جزء من عقل المواطن وتوجيه تفكيره واتجاهه وفي ظروف غامضة .

وتابعت الدكتورة سامية أنه لابد من توعية الشعب المصري بكافة الوسائل لمواجهة الاعلام المضلل والكاذب والممول عن طريق الأسرة والإعلام والفن والمدارس والجامعات لبث روح الوطنية في الأجيال القادمة .