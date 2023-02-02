مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية يستقبل سفير المهام الخاصة بخارجية روسيا

استقبل السفير أشرف سويلم، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، "أوليج أوزيروف" سفير المهام الخاصة بوزارة خارجية روسيا، و "جورجي بوريسينكو" سفير روسيا بالقاهرة وممثل روسيا لدى جامعة الدول العربية، حيث شهد اللقاء التطرق إلى التحضيرات الخاصة بالقمة الإفريقية الروسية المُقبلة والتي ستعقد في مدينة سانت بطرسبرج في يوليو 2023.

وأشار "أوليج" إلى تطلعه لمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الأفريقية الروسية المُقبلة، باعتبار مصر بوابة إفريقيا وكونها دولة كبرى ورائدة في القارة، مشيداً بنجاح النسخة الأولى من القمة الإفريقية الروسية والتي عُقدت في مدينة سوتشي الروسية عام 2019، والدور المحوري والفعال الذي قامت به مصر لتدشين النسخة الأولى من القمة، تحت الرئاسة المشتركة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس بوتين.



وصرح السفير أشرف سويلم أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر فيما يخص قضايا القارة، والتطرق إلى العديد من القضايا الدولية المرتبطة بمستقبل العمل متعدد الأطراف وإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتوسعة مجموعة العشرين لزيادة التمثيل الإفريقي، فضلاً عن مناقشة الأوليات التنموية للقارة الإفريقية والتأكيد على أهمية تحقيق أقصى استفادة من مخرجات القمة الإفريقية الروسية بما ينعكس بالنفع على الجانبين ويحقق المصالح المشتركة.