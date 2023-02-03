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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح مسلسل كيفانش تاتليتوغ التركي الجديد في عيد الحب| شاهد الإعلان الرسمي

كيفانش تاتليتوغ وبطلة
كيفانش تاتليتوغ وبطلة مسلسله الجديد

يستعد الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ لطرح أول حلقات مسلسله الجديد “العائلة”، يوم 14 فبراير الجاري، بمناسبة عيد الحب، وذلك بعد حوالي أسبوعين من الكشف عن أولى مشاهده من خلال الإعلان الرسمي. 

وينتظر محبو الممثل كيفانش تاتليتوغ بحماس كبير مسلسل العائلة Aile التركي، بعد سنوات من تألقه في العديد من الأعمال التي حققت شهرة كبيرة، أبرزها نور ومهند والعشق الممنوع. 

يتناول مسلسل  كيفانش تاتليتوغ الشهير بـ" مهند"، قصة حب عاطفية، والكثير من الأحداث حول الأسرة وطبيعة العائلات والعلاقات المقربة، وتشارك في بطولته سيرينا ساريكايا.

ونقل الممثل التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ، بطل مسلسل العشق الممنوع الذي يعرف في الوطن العربي باسم “مهند”، إلى المستشفى في حالة صحية سيئة أثناء تصوير مسلسله الجديد، منذ حوالي أسبوعين.

كان كيفانش تاتليتوغ الذي يبلغ من العمر 39 عاما، يصور دور البطولة في مسلسل “Family” مع سيريناي ساريكايا بطلة مسلسل على مر الزمان، ولكنه تعرض لوعكة صحية ونقل إلى المستشفى على إثرها. 

أصيب كيفانش تاتليتوغ  بتسمم نتيجة تناول طعام فاسد، ولكن تم إسعافه على الفور، وتحسنت حالته، بعدما توقف تصوير مشاهد المسلسل للاطمئنان على حالته بحسب مواقع محلية. 

كيفانش تاتليتوغ الممثل كيفانش تاتليتوغ العشق الممنوع الوطن العربي وعكة صحية

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