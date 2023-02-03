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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معاريف: اعتقال شابين خططا لعملية تفجير بحافلات جنود إسرائيليين

اعتقال شابين خططا
اعتقال شابين خططا لعملية تفجيرية بحافلات جنود إسرائيلية

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي، عن اعتقال شابين من سكان قرية معاوية في الداخل قبل بضعة أسابيع للاشتباه بـ"محاولتهما تنفيذ عملية تفجير بتوجيه من حركة حماس".

وقالت صحيفة "معاريف" إن الشاباك اعتقل الشابين محمد أمين مصلح (24 عاما) ومحمد فياض محاميد (28 عاما) للتحقيق معهم من الشرطة الإسرائيلية.

وزعمت أن "تحقيقات الشاباك بينت أن مصلح جند من بنية تحتية لنشطاء من حركة "حماس" في غزة لتنفيذ عملية تفجيرية في إسرائيل، ثم جند صديقه محمد فياض محاميد".

وادعت أن "الاثنين شرعا في جمع المعلومات الاستخبارية حول محطة حافلات للجنود، وإجراء اختبارات إطلاق نار وتحديد مكان سيارة مسروقة".

وذكرت الصحيفة أنه "وفي عدة مناسبات فحصا محطات حافلات مختلفة على الطريق بين كفر قرع وجفعات آدا وعلى طول الطريق 65، عندما قررا أخيرا تنفيذ الهجوم على الجنود بمحطة حافلات قرب قاعدة تدريب لواء غولاني".

وأشارت إلى أن القاعدة تقع في المنطقة القريبة من "كفر قرع"، وتقرر تنفيذ العملية حين تكون المحطة مكتظة بجنود الجيش الإسرائيلي، خاصة يوم الخميس.

ونبهت إلى أن نتائج التحقيق أحيلت إلى النيابة العامة ورفع لائحة اتهام جدية ضد محمد أمين مصلح ومحمد فياض محاميد بزعم "ارتكاب مخالفات أمنية خطيرة".

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