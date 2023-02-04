هاني رمزي:أتمنى المشاركة بالجزء الثاني من "صعيدي في الجامعة الامريكية"

عبر النجم هاني رمزي، عن أمنيته بالاجتماع مع نجوم فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية في جزء جديد، قائلا: "أتمنى نتجمع في صعيدي في الجامعة الأمريكية، وأيام الفيلم كانت حلوة قوي وكان في شغف وطاقة وبعده كان نجومية كل الناس واعتقد احساس هيرجع بينا".

وأكد النجم هاني رمزي، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن جميع نجوم صعيدي في الجامعة الامريكية لن يرفضوا المشاركة في جزء جديد، متابعا: "أنا معنديش مانع اطلع ضيف شرف لزملائي واعتبر ده مجاملة لزملائي في الوسط الفني".

وتابع هاني رمزي: "اللي بيقدم السبت يلاقي الأحد ولو حتى دوري هيبقى صغير في الفيلم حال أن السيناريو أصر أكون ضيف شرف معنديش أي مشكلة وممكن نتلم تاني وتالت وعاشر"، معلقا على دوره في الفيلم وشغفه بأمريكا، قائلا: "امريكا مش حلم وأنا رحت امريكا وشفت الواقع وهي مبهرة وبلد جامدة جدا كسياحة إنما كعيشه مصر فيها حاجة حلوة وترابها غالي جدا ومصر لها سحر".