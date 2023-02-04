متسابقة بالدوم تبكي بعد الحصول على المفتاح الذهبي

قدمت إسراء كاشون متسابقة الدوم في المرحلة الثانية بموسمه الثاني أغنية لاقت إعجاب لجنة التحكيم، ولكن أعطاها الفنان حميد الشاعري مفتاح أحمر بينما أنوشكا وأمير طعيمة اختاروا أن يعطوها فرصة ثانية بالمفتاح الذهبي ، فبكت إسراء بعد خروجها وقالت : "حسيت إن اللجنة معجبهاش صوتي".



ويشار إلي أن برنامج "الدوم" حقق نحاجا كبيرا خلال موسمه الأول، وخاصة أنه يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.



برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

