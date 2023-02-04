هاني رمزي: محمد سعد صانع شخصيات تقيل ومُقَصر في اختيار أدواره

أكد النجم هاني رمزي، أنه تنبأ بنجومية الفنان محمد سعد منذ ان كانوا زملاء، قائلا: "محمد سعد كان زميلي في المعهد وصانع شخصية تقيل مش حد عادي، وهو بالنسبة لي ممثل أنا شوفته في الترجيدي والكوميدي وصناعة الشخصية وهو ممثل قوي".

وأضاف الفنان هاني رمزي، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن النجم محمد سعد قد يكون مقصر في حق نفسه في اختيار الشخصيات التي يؤديها ولكن حينما غير في فيلم الكنز أبهرنا مع المخرج شريف عرفه، وهو ممثل زكي.

وأشار الفنان هاني رمزي، إلى أن فراق والده أكبر مأساة في حياته، متابعا: "أبويا أكبر مأساة وهو السند وأنا محتاجه في كل لحظة وفاكر يوم وفاته ومكنتش مصدق رحيله وقالي قبل ما يموت أن حملي هيبقى تقيل وأصعب حاجة فراق الأحباب".ش