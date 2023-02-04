الفائزة برحلة عمرة من برنامج كابيتانو: الحمدلله على نعمة الرضا

قالت منال محمد، والدة عمر أيمن المتسابق ببرنامج «كابيتانو مصر»، ومحاربة السرطان، إن فوزها برحلة عمرة كان أمر غير متوقع، مضيفة: "الحمدلله علي نعمة الرضا.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دي م سي"،:" كانت فرحة غير متوقعة ومكنتش أعرف، وقالولي عمر هيكلمك، وكنت متوقعة إنه هييجي وهيعملولي مفاجأة، وكانت رحلة العمرة مفاجأة غير متوقعة، ودا من فضل ربنا عليا، لأننا من الصابرين، ومصر كلها خير، وابني بيتعامل مع ناس محترمة في البرنامج وكلهم بيدعموه وبيدعموا زمايله».

وأوضحت:" مصر كلها خير، وابني بيتعامل مع ناس محترمة في البرنامج وكلهم بيدعموه وبيدعموا زمايله".