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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد طرح فيلم حظك اليوم عبر منصة شاهد

فيلم حظك اليوم
فيلم حظك اليوم

كشفت منصة شاهد vip عن موعد طرح فيلم حظك اليوم يوم 9 فبراير الحالي ، ضمن خطة الأعمال السينمائية الجديدة التي تنوي طرحها . 

تبدأ أحداث فيلم حظك اليوم بتعرف الانفلونسر ليلى على عُمر الصحفي في ليلة هادئة ويتسبب شهودهما لحادث اختطاف إلى تورطهما في خطة لسرقة عقد أثري لكن ما بدت كخطة بسيطة للحصول على العقد تؤدي إلى تورطهم وأصدقائهم في مشاكل أكبر.

الفيلم بطولة كريم قاسم وهدى المفتي وطه دسوقي ومحمد مولى ويشارك فيه بسنت شوقي، مروان يونس، بجانب ظهور خاص لكل من شريف الدسوقي، شهد الشاطر، ندى اكرم، محمد حلمي. الفيلم من إخراج أسامة عرابي وتأليف أحمد بيلي وإنتاج إيهاب السرجاني. 

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وكان قد رفع فيلم حظك اليوم من دور العرض السينمائية وذلك بعد تحقيقه ايرادات منخفضة ، إذ بلغ اجمالي ايراداته بعد شهر من طرحه ما يقرب من 362 الف جنيه فقط. 

وطرحت منصة شاهد vip يوم 6 يناير  الفيلم الأردني بنات عبد الرحمن ، الذي تقوم ببطولته الفنانة صبا مبارك . 

حظك اليوم فيلم حظك اليوم منصة شاهد vip الفيلم الأردني بنات عبد الرحمن بنات عبد الرحمن الفنانة صبا مبارك

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