عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بكأس العالم للأندية..7 "كلين شيت" للنادي الأهلي بينها 6 لـ محمد الشناوي

محمد الشناوي
محمد الشناوي

حقق فريق الأهلي، فوزا ثمينا على نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي بنتيجة 1-0 مساء أمس السبت، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية.

وحصد أفشة الجائزة ؛بعدما سجل هدف المباراة الوحيد ليهدي فريق الأهلي بطاقة العبور للدور المقبل.

ويلتقي النادي الأهلي بمنافسه ريال مدريد الإسباني، علي ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله ، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للاندية التي تستضيفها الغرب . 

الإيقاف والحظر الرياضي .. عقوبات كهربا في جلسة استماع الفيفا | مستندات

إلغاء نتائج الأهلي.. الفقرة 8d من لوائح الفيفا تصدم كهربا بالدوري

موعد مباراة الاهلي ضد ريال مدريد 

تقام مباراة الأهلي وريال مدريد يوم الأربعاء المقبل 8 فبراير 2023، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسجل الأهلي في هذه البطولة، ظهوره الثامن بكأس العالم للأندية، كما وصل إلى المربع الذهبي للمرة الخامسة في تاريخه.

الإيقاف ومهلة مشروطة .. 3 سيناريوهات تهدد كهربا في أزمة الزمالك

سياتل ليس الأول.. كولر يقود الأهلي إلى 22 مباراة بدون هزيمة

كلين شيت الأهلي السابع

حقق النادي الأهلي بعد الفوز على نظيره سياتل الأمريكي فى مباريات كأس العالم للأندية بالمغرب، الكلين شيت السابع في كأس العالم للأندية.

كما حقق محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي، الكلين شيت السادس له فى كأس العالم للأندية وحافظ على نظافة شباكه.

انقسام بـ الأهلي.. الزمالك يحسم مصير مشاركة كهربا في كأس العالم للأندية

في أزمة الزمالك .. فيفا يحسم مشاركة كهربا أمام سياتل الأمريكي

أرقام فريق الأهلي تحت قيادة كولر 
 

السويسري مارسيل كولروصل إلى مباراته رقم 22 مع الأهلي منذ التعاقد معه خلفا للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريس .

السويسري مارسيل كولر قاد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فى 22 مباراة ، ونجح النادي الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر في تحقيق الفوز في 18 مباراة.

وشهد النادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر 4 تعادلات فى مختلف البطولات التي شارك بها المارد الأحمر.

لم يتعرض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لأي هزيمة في مختلف البطولات المحلية

مهدد بالإيقاف .. مراقب قمة الأهلي والزمالك يحسم عقوبة كهربا

الزمالك ليس الأول.. كولر يقود الأهلي إلى 19 مباراة بدون هزيمة



الأهلي بدون هزيمة تحت قيادة كولر 

 

الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32 لبطولة أفريقيا

الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا

الأهلي 1-0 الإسماعيلي الجولة بالدوري

الأهلي 1-0 أسوان الجولة الثانية بالدوري

الأهلي 2-0 الزمالك نهائي كأس السوبر المحلي

الأهلي  4-1 الداخلية الجولة الثالثة بالدوري

الأهلي 1-1 (4-3 ركلات الترجيح) المقاولون الدور ربع ربع النهائي لبطولة كأس مصر

الأهلي 2-1 طلائع الجيش الجولة الخامسة بالدوري

الأهلي 2-0 غزل المحلة الجولة السادسة بالدورى

الأهلي 3-0 الاتحاد السكندري الجولة الرابعة بالدورى

الأهلي 1-1 فيوتشر إف سى الجولة السابعة بالدورى

الأهلي 2-1 فاركو الجولة الثامنة بالدوري

الأهلي 0-0 سموحة الجولة التاسعة بالدوري

الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الجولة العاشرة بالدوري

الأهلي 3-0 بيراميدز الجولة الحادية عشرة بالدوري

الأهلي 2-0 إنبى الجولة الثانية عشرة بالدوري

الأهلي 0-0 المصرى البورسعيدي الجولة الثالثة عشرة بالدوري

الأهلي 3-1 سموحة فى نصف نهائى كأس مصر

الأهلي 3-0 الزمالك الجولة الرابعة  عشرة بالدوري

الأهلي 1-0 البنك الأهلى الجولة الخامسة عشرة بالدوري

الأهلي 2-0 أوكلاند سيتي الدور الأول لبطولة كأس العالم للأندية المغرب

الأهلي 1/ 0 سياتل الأمريكي 

 

 

الأهلى سياتل كأس العالم للاندية أفشة ريال مدريد الإسباني محمد الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات .. اعرف نتيجتك

تراجع عيار 21 الآن 250 جنيهًا|أسعار الذهب تهبط بقوة بعد قرار البنك المركزي

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الاول 2023 .. استعلم عنها الآن

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في كفر الشيخ

أفشة لم يحرز هدفاً أمس.. خالد الغندور يثير الجدل بهذا المنشور

تراجع 55 جنيها.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد 5-2-2023

شكراً على حسن تعاونكم.. تعليق ساخر من شوبير لقناة الزمالك

موضوعات متعلقة

سياتل ليس الأول.. كولر يقود الأهلي إلى 22 مباراة بدون هزيمة

شاهد مباراة الأهلي وريال مدريد مجانا عبر هذه القناة

ترشيحاتنا

أسباب انخفاض أسعار الذهب عالميا.. وسعر عيار 24 بمصر| تفاصيل

رئيس مهرجان الأقصر: تكريم محمد رمضان رغم إثارته للجدل| فيديو

أعلى عائد.. بنك القاهرة يستمر في طرح "بريمو جولد" الثلاثية

التموين تؤكد: الفاتورة أمان المواطن.. وهذه عقوبة الأوكازيون الوهمي| تفاصيل

الموعد النهائي لـ انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق| كم سيصل الكيلو؟

دعاء الرزق .. ردده بيقين ليوسع الله عليك من حيث لا تحتسب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحضان وقبلات جريئة بين نادين نجيم وخطبيها تثير الجدل .. شاهد

من غير كوافير وأسعار غالية.. طريقة تحضير صبغة الشعر في المنزل

هانسى ضنايا إزاي.. أم أيمن تعيش بجوار قبور أبنائها الـ4 منذ 33 عامًا

هشاشة العظام.. الأعراض والأسباب وطرق العلاج

فيديو

عشيقي مش طفل.. اعترافات قاتلة والدتها مشرفة عمال بورسعيد| فيديوجراف

ياسمين عز مبسوطة منك.. كيف أثارت بلوجر الجدل خلال عقد قرانها| فيديوجراف

البسوا كمامات وابعدوا عن الأشجار .. تفاصيل حالة الطقس اليوم

استقرار الدولار وتراجع الذهب .. ماذا يحدث في الأسعار؟ | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ