بكأس العالم للأندية..7 "كلين شيت" للنادي الأهلي بينها 6 لـ محمد الشناوي

حقق فريق الأهلي، فوزا ثمينا على نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي بنتيجة 1-0 مساء أمس السبت، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية.

وحصد أفشة الجائزة ؛بعدما سجل هدف المباراة الوحيد ليهدي فريق الأهلي بطاقة العبور للدور المقبل.

ويلتقي النادي الأهلي بمنافسه ريال مدريد الإسباني، علي ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله ، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للاندية التي تستضيفها الغرب .

موعد مباراة الاهلي ضد ريال مدريد

تقام مباراة الأهلي وريال مدريد يوم الأربعاء المقبل 8 فبراير 2023، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسجل الأهلي في هذه البطولة، ظهوره الثامن بكأس العالم للأندية، كما وصل إلى المربع الذهبي للمرة الخامسة في تاريخه.

كلين شيت الأهلي السابع

حقق النادي الأهلي بعد الفوز على نظيره سياتل الأمريكي فى مباريات كأس العالم للأندية بالمغرب، الكلين شيت السابع في كأس العالم للأندية.

كما حقق محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي، الكلين شيت السادس له فى كأس العالم للأندية وحافظ على نظافة شباكه.

أرقام فريق الأهلي تحت قيادة كولر



السويسري مارسيل كولروصل إلى مباراته رقم 22 مع الأهلي منذ التعاقد معه خلفا للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريس .

السويسري مارسيل كولر قاد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فى 22 مباراة ، ونجح النادي الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر في تحقيق الفوز في 18 مباراة.

وشهد النادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر 4 تعادلات فى مختلف البطولات التي شارك بها المارد الأحمر.

لم يتعرض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لأي هزيمة في مختلف البطولات المحلية





الأهلي بدون هزيمة تحت قيادة كولر





الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32 لبطولة أفريقيا

الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا

الأهلي 1-0 الإسماعيلي الجولة بالدوري

الأهلي 1-0 أسوان الجولة الثانية بالدوري

الأهلي 2-0 الزمالك نهائي كأس السوبر المحلي

الأهلي 4-1 الداخلية الجولة الثالثة بالدوري

الأهلي 1-1 (4-3 ركلات الترجيح) المقاولون الدور ربع ربع النهائي لبطولة كأس مصر

الأهلي 2-1 طلائع الجيش الجولة الخامسة بالدوري

الأهلي 2-0 غزل المحلة الجولة السادسة بالدورى

الأهلي 3-0 الاتحاد السكندري الجولة الرابعة بالدورى

الأهلي 1-1 فيوتشر إف سى الجولة السابعة بالدورى

الأهلي 2-1 فاركو الجولة الثامنة بالدوري

الأهلي 0-0 سموحة الجولة التاسعة بالدوري

الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الجولة العاشرة بالدوري

الأهلي 3-0 بيراميدز الجولة الحادية عشرة بالدوري

الأهلي 2-0 إنبى الجولة الثانية عشرة بالدوري

الأهلي 0-0 المصرى البورسعيدي الجولة الثالثة عشرة بالدوري

الأهلي 3-1 سموحة فى نصف نهائى كأس مصر

الأهلي 3-0 الزمالك الجولة الرابعة عشرة بالدوري

الأهلي 1-0 البنك الأهلى الجولة الخامسة عشرة بالدوري

الأهلي 2-0 أوكلاند سيتي الدور الأول لبطولة كأس العالم للأندية المغرب

الأهلي 1/ 0 سياتل الأمريكي