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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنى سويف .. الفنان أحمد خليفة مديرا عاما للثقافة

مدير ثقافة بني سويف
مدير ثقافة بني سويف

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قرارا بتعيين الفنان  المخرج  أحمد محمد خليفة اسماعيل مديرا عاما لفرع الثقافة  بمحافظة بني سويف  اعتبارا من 31 يناير 2013 ،  خلفا للفنان  محمد كمال مدير عام الثقافة السابق ببني سويف .

كانت وزيرة  الثقافة قد اصدرت قرارا رقم 41 لسنة 2023  بتعيين الفنان المخرج احمد محمد خليفة مديرا عاما للثقافة ببني سويف . 

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جدير بالذكر ان الفنان احمد خليفة من مواليد 1971 بقرية إقفهص التابعة لمركز الفشن  جنوب محافظة بني سويف  وهو عضو عامل بنقابة المهن التمثيلية  شعبتي النقد والإخراج وهو حاصل على بكالوريوس علوم وتربية عام 1993 وليسانس الآداب قسم علوم المسرح دفعة 2001 جامعة حلوان ودبلوم الدراسات العليا  جامعة عين شمس ودبلوم المعهد العالي للنقد الفني باكاديمية الفنون 2005 ثم ماجستير  بتقدير ممتاز في تقنيات الكتابة والإخراج في مسرح الاستفهام 2010 وهو ناقد ومخرج مسرحي للعروض المسرحية بوزارة الثقافة .
 

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