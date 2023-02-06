بنى سويف .. الفنان أحمد خليفة مديرا عاما للثقافة

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قرارا بتعيين الفنان المخرج أحمد محمد خليفة اسماعيل مديرا عاما لفرع الثقافة بمحافظة بني سويف اعتبارا من 31 يناير 2013 ، خلفا للفنان محمد كمال مدير عام الثقافة السابق ببني سويف .

كانت وزيرة الثقافة قد اصدرت قرارا رقم 41 لسنة 2023 بتعيين الفنان المخرج احمد محمد خليفة مديرا عاما للثقافة ببني سويف .



جدير بالذكر ان الفنان احمد خليفة من مواليد 1971 بقرية إقفهص التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف وهو عضو عامل بنقابة المهن التمثيلية شعبتي النقد والإخراج وهو حاصل على بكالوريوس علوم وتربية عام 1993 وليسانس الآداب قسم علوم المسرح دفعة 2001 جامعة حلوان ودبلوم الدراسات العليا جامعة عين شمس ودبلوم المعهد العالي للنقد الفني باكاديمية الفنون 2005 ثم ماجستير بتقدير ممتاز في تقنيات الكتابة والإخراج في مسرح الاستفهام 2010 وهو ناقد ومخرج مسرحي للعروض المسرحية بوزارة الثقافة .

