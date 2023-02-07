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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أفضل من العزوبية أو الطلاق.. الزواج التعيس مفيد لصحتك| دراسة

صدى البلد

يحلم الكثيرون بحياة زوجية هادئة ومستقرة حتى تنعم بصحة جيدة، ولكن توصلت دراسة حديثة إلى أن الزواج غير السعيد، أفضل لصحتك، من كونك أعزب أو مطلق.

الأشخاص الذين يعيشون مع الزوج هم أقل عرضة لارتفاع مستويات السكر في الدم؛ مما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2 - بغض النظر عن مدى انسجام أو حدة علاقتهما، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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يعتقد الخبراء أن الأزواج يؤثرون على سلوك بعضهم البعض، مثل النظام الغذائي، بالإضافة إلى ميلهم إلى الحصول على دخل مشترك أعلى، مما قد يؤدي أيضًا إلى تناولهما لطعام صحي.

وجدت الأبحاث السابقة أن الزواج يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك إطالة العمر، وتقليل السكتات الدماغية والنوبات القلبية، وتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب، وتناول طعام صحي أكثر من غير المتزوجين.

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لكن الباحثين أرادوا التركيز على كيفية تأثير العلاقة طويلة الأمد، على مستويات السكر في الدم، والتي يمكن أن تكون نتيجة لعوامل تشمل ما نأكله والهرمونات والتوتر.

الزواج لصحتك أعزب

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