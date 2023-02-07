ارتفاع الاحتياطي النقدي يدعم الجنيه.. وهذا سعر الدولار الآن بالبنوك

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك ، على خلفية ارتفاع الاحتياطي النقدي حسبما أعلن البنك المركزي المصري قبل أيام قليلة.

ارتفاع الاحتياطي

وفي سياق متصل، كشف البنك المركزي عن قيمة الزيادة في الاحتياطي النقدي ، وهي 222 مليون دولار ليسجل بنهاية يناير الماضي 34.224 مليار دولار.

كما قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها يوم الخميس الماضي ، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض.

توقعات بتراجع الدولار

وظهرت توقعات لخبراء دوليون نشرتها وكالة رويترز عن ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار في شهر يونيو المقبل إلى 26.24، مقابل أعلى سعر سجله في يوم 11 يناير وهو 32.05 جنيه بفارق حوالي 6 جنيهات.

الدولار

سعر الدولار اليوم

وأعلنت معظم البنوك العاملة في مصر استقرار أسعار صرف الأخضر مقابل الجنيه المصري، بعد ارتفاع هو الأكبر محليا الأربعاء 11 يناير .

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سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وعن سعر الأخضر مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 07-02- 2023، فاستقر عند عند 30.15 جنيه للدولار الواحد في البنك الأهلي بعدما وصل إلى 32.05 جنيه في الأربعاء 11 يناير.

سعر صرف الدولار في البنك المركزي

واستقر سعر الأمريكي أمام الجنيه، اليوم في البنك المركزي المصري ليسجل كما يلي :

1 دولار = 30.23 جنيه للشراء

1 دولار = 30.33 جنيه للبيع

أعلى سعر للدولار اليوم

ووصل الأخضر إلى أعلى مستوى اليوم في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجل اليوم في هذين البنكين كما يلي :

1 دولار = 30.25 جنيه للشراء

1 دولار = 30.35 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

سعر صرف الدولار بيع وشراء اليوم في البنوك المختلفة، محل اهتمام الكثير من التجار والمصريين والمستثمرين ، إذ تداولت البنوك أسعار الصرف ما بين “30.15 جنيه للشراء و”30.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجل سعر الورقة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم كما يلي :

1 دولار= 30.15 جنيه للشراء

1 دولار= 30.25 جنيه للبيع

الدولار

أقل سعر للدولار اليوم

وسجل أقل سعر صرف للعملة الخضراء أمام الجنيه، في البنك الأهلي المصري اليوم وكذلك بنك مصر للشراء ليصبح 30.15 جنيه للشراء.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وعن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في بنك مصر فجاء كالتالي ،:

1 دولار = 30.15 جنيه للشراء

1 دولار = 30.25 جنيه للبيع.

أسعار الدولار عالميًا

وارتفعت العملة الأمريكية من جديد بحسب مؤشر الأخضر (DXY) والذي يقيس الأمريكي أمام 6 عملات رئيسية، مقارنة بالهبوط الملحوظ الأيام السابقة، بحسب "وول ستريت جورنال".

وارتفع مؤشر الأمريكي ليصل عند 103.63 نقطة بعد 103.07 ، على خلفية قرار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي.

ولكن لا يزال الدولار منخفضا بقوة عن أعلى نقطة وصل إليها بعد الحرب الروسية الأوكرانية والتي سجل في ذروتها 114 نقطة في سبتمبر 2022.

وأقدم البنك الفيدرالي الأمريكي على رفع سعر الفائدة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، بقوة خلال 2022، ووصل إجمالي الفائدة بعد الزيادة نحو 4.75 نقطة أساس، أخرها اجتماع الشهر الحالي والذي تم فيه رفعها 25 نقطة أساس.