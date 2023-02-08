مصر تواصل دورها التاريخي.. جولة جديدة من الحوار لبحث تجاوز ليبيا أزمتها

تلعب مصر دورا محوريا على مدار سنوات طوال يهدف للحفاظ على وحدة وأمن واستقرار الدول العربية، خاصة التي تمثل امتدادا أمنيا لمصر، ومن بينها ليبيا والسودان وفلسطين.

ولن تترك مصر مجالا أو بابا إلا وطرقته من أجل بحث أزمات هذه الدول والعمل على حلها ورفع المعاناة عن شعوبها وبدء عمليات التنمية وتجاوز فترات صعبة من تاريخها.

مصر ودعم ليبيا

مصر والدعم الكامل للأشقاء

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة عربية وإقليمية ودولية أهمية وقف التدخلات الخارجية في شئون الدول العربية؛ لأن هذه التدخلات تزيد من أزمتها ومعاناة شعوبها ولا تضع حلاً سياسيا يوقف ما تشهده تلك الدول من مشكلات، خاصة التي تمثل امتدادا أمنيا لمصر.

وشدد الرئيس السيسي، أمام المجتمع الدولي، على أن مصر دولة تحترم جميع التعهدات والاتفاقيات الدولة وتحترم سيادة ووحدة الدول ولن تتدخل في أي شئون داخلية للدول، ولكنها في نفس الوقت حريصة كل الحرص على استقرار وأمن ووحدة وسلامة الأراضي العربية، وضرورة وضع حد لمعاناة الأشقاء وإخراجهم من أزماتهم والتوصل إلى اتفاق سياسي، خاصة في ليبيا.

وتحرص القاهرة منذ سنوات طوال على جمع كافة الفرقاء السياسيين في ليبيا ودول الجوار الليبي من أجل وضع حل لمعاناة الشعب الليبي، وضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد، وجلوس الجميع على طاولة الحوار والاتفاق حول رؤية سياسية تجعل البلد يتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخه.

واستضافت القاهرة، اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" برعاية الأمم المتحدة، التي تعقد على مدار يومين لبحث خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

وجاءت الاجتماعات بمشاركة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي وممثلين عن دول جوار ليبيا (السودان - تشاد - النيجر).

وأعرب المبعوث الأممي لدى ليبيا في كلمته خلال الاجتماع، عن شكره وتقديره للحكومة المصرية، لاستضافتها اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة ودعمها المستمر وجهودها الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في ليبيا.

كما وجه الشكر إلى اللجنة العسكرية المشتركة؛ لجهودها في تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار، والخطوات التي اضطلعت بها حتى الآن، من أجل تفعيل خطة العمل الموقعة في جنيف في أكتوبر 2021 برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

اجتماعات الللجنة الليبية المشتركة

اللجنة العسكرية الليبية المشتركة

وقال إن "النقاش الذي سيدور على مدار اليومين المقبلين، من أجل تفعيل لجان التواصل المتفق عليه في نوفمبر 2021 في القاهرة في إطار الاستعداد لانسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة وبث الأمل بين الليبيين".

وأكد أن المسار الأمني ركيزة مهمة لتمهيد الطريق لإقرار بيئة سياسية واقتصادية مواتية، وأشار إلى أن اجتماع اللجنة العسكرية الماضي الذي عقد في 15-16 يناير 2023 حقق تقدمات، بما في ذلك ترشيح أعضاء لجنة التواصل الليبية، لتمكينهم من العمل يدا بيد مع نظرائهم أعضاء اللجنة من السودان وتشاد والنيجر.

وأضاف: "إن عملكم على درجة عالية من الأهمية من أجل تنفيذ خطة العمل الخاصة بانسحاب الأجانب والمرتزقة، ولقد حضرت اجتماعا مثمرا مع سفراء السودان والنيجر وتشاد الأسبوع الماضي، حيث أعربوا عن استعدادهم ورغبتهم في دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والفاعلين الليبيين، لإيجاد حلول دائمة للتحديات المثارة والتعاون مع أشقائهم الليبيين".

وأعرب عن أمله في أن تتمكن هذه الاجتماعات من المضي قدما في تفعيل لجان التواصل حتى يتم التنسيق على أكمل وجه.

من جانبه، رحب نائب رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي بالحضور في الاجتماع، موجها الشكر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الجهود التي تقوم بها حيال الأزمة الليبية.

وأكد دعم مصر الكامل وكذا المجتمع الدولي لجهود اللجنة العسكرية الرامية إلى إعادة توحيد المؤسسة العسكرية، واستكمال ما بدأته من جهود ونقاشات لوضع خطة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والحركات المعارضة من الأراضي الليبية، وهو الأمر الذي سيساهم في دعم الجهود السياسية وصولا إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في ليبيا تنهي الأزمة السياسية، وأعرب عن أمله في أن تكلل جهود الاجتماع بالتوصل إلى نتائج مثمرة.

المبعوث الأممي يشيد بجهود مصر

الحل السياسي للمشكلة الليبية

وفي هذا الصدد، قال خبير العلاقات الدولية، الدكتور طارق البرديسي، إن رؤية مصر هي رؤية استراتيجية ثابتة لا تتغير، حيث إنها دائما حريصة على مفهوم الوحدة الوطنية ومؤسساتها المتماسكة، وما يقود ذلك هو وجود الميليشيات والمرتزقة.

وأضاف البرديسي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن موقف مصر منذ القدم لم يتغير لأنها تريد خروج الميليشيات والمرتزقة، فوجود الميليشيات هو السبب الرئيسي وراء أي مشكلات في المنطقة العربية وفي اليمن وسوريا والعراق وليبيا؛ فالمليشيات خارجة عن الجيش النظامي، يجب أن يكون هناك احتكار للقوى عن طريق الجيش والمؤسسة النظامية.

وتابع: “وجود ميليشيات تعمل خارج الجيش النظامي هو ما يسبب المشكلات التي نراها، وليبيا دولة جارة لمصر أمنها هو أمن مصر القومي، ومصر واضحة في أنها لن تسمح لأحد بزعزعة أمن واستقرار الشق الليبي ولن تسمح لأحد بتعدي خط سيرت الجوفرة؛ لأن هذا يمس الأمن القومي المصري، لذلك مصر حريصة على سلامة الأشقاء في ليبيا والتراب الوطني ووحدة الأراضي كحرصنا على أمننا القومي”.

وأكد أنه عندما تجتمع لجنة "5 + 5" في مصر، فهي تعقد ذلك من أجل الحل السياسي لحل المشكلة الليبية.

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري، عبد الله باتيلي، الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك لبحث سبل دفع العملية السياسية في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد، إن الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وجه الشكر لمصر لما تبذله من جهود على صعيد جميع مسارات حل الأزمة الليبية، خاصةً المسار الدستوري ومجموعة العمل الاقتصادية واللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

الدكتور طارق البرديسي

مصر ودعم سيادة واستقرار ليبيا

وأضاف أن اللقاء تناول نقاشًا مطولاً حول التطورات الخاصة بالحل السياسي في ليبيا، حيث أحاط وزير الخارجية الممثل الخاص للأمين العام بمستجدات المسار الدستوري في ظل الاجتماعات المتلاحقة التي استضافتها القاهرة خلال الفترة الماضية، مؤكداً أهمية اختتام هذا المسار بنجاح برعاية البعثة الأممية تمهيداً لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن دون تأخير.

وشدد شكري في هذا الإطار، على ضرورة توقف بعض الأطراف الخارجية عن محاولات تطويع العملية السياسية في ليبيا وفقا لمصالحها، حيث إن المسئولية تفرض على جميع شركاء ليبيا تقديم الدعم للأشقاء الليبيين للتوصل إلى التوافق المطلوب بمفردهم وبإرادتهم، كما يجب عدم السماح لأي طرف داخل ليبيا باختطاف العملية السياسية من خلال سياسة فرض الأمر الواقع.

من جانبه، أوضح باتيلي، أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا أكدت لجميع الأطراف أن مفتاح الحل يقع في أيدي الليبيين، وأنه ينصح دائماً جميع الأطراف الذين يتحدث معهم بضرورة إبداء المرونة تجاه القضايا القليلة المتبقية في المسار الدستوري.

وأضاف أبو زيد، أن وزير الخارجية وممثل سكرتير عام الأمم المتحدة، اتفقا أيضاً على أهمية دور الأمم المتحدة في ليبيا للثقة التي تحظى بها وحيادتها، ومن ثم ضرورة استمرار قنوات التواصل والتنسيق بين مصر والأمم المتحدة لدعم الأشقاء في ليبيا للوصول إلى التوافق المطلوب حول مسار العملية السياسية بشكل يضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد دون إبطاء، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن.

وأشار المتحدث باسم الخارجية في تصريحاته إلى أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، أكد اهتمامه بالتنسيق المستمر مع مصر في ظل دورها المحوري لإحلال الاستقرار إلى ليبيا، وتم الاتفاق على مواصلة هذا التنسيق خلال الفترة القادمة.

وتحرص مصر على المشاركة في الجهود الدولية لإنهاء الأزمات، من خلال حضور الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تعقد من أجل تسوية هذه الأزمات، وتتخذ موقفاً رسمياً داعماً لجهود الأمم المتحدة المتعلقة بالمصالحة والحوار والتسوية.

وتتبع مصر سياسة استراتيجية تقوم على مساعدة الدول العربية لتخطي أزماتها بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، وانعكاس ذلك على الأمن القومي المصري، مع التأكيد على مبدأ تسوية المنازعات بالطرق السلمية