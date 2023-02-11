بعد رحلة بحث طويلة.. علماء يتوصلون لـ مجرة جديدة غير مرئية

التقط علماء الفلك الصورة الأولى لـ مجرة غير مرئية باستخدام نظرية النسبية العامة لألبرت أينشتاين.

ظل هذا الجرم السماوي ، الذي تشكل بعد ملياري عام من الانفجار العظيم ، بعيد المنال بسبب بعده وكونه محاطًا بالغبار بين النجوم ، مما يخفيه عن الأنظار حتى من أقوى الأدوات على الأرض.

تنص نظرية أينشتاين على أن التوزيع الشامل يمكن أن يكون بمثابة عدسة جاذبية تحني الضوء ، وقد استخدم فريق من علماء الفلك من إيطاليا هذه الفكرة لرؤية خلفية المجرة غير المرئية.

سيساعد الاكتشاف ، الذي قامت به مجموعة بحثية من مدرسة Sissa ، في الكشف عن المزيد عن هذه المجرة والإشارة إلى مناهج جديدة لدراسة الأجرام السماوية الأخرى "المظلمة".

تشكل المجرة غير المرئية نجومًا بمعدل يقارب 1000 ضعف معدل مجرة ​​درب التبانة، وهي أيضًا صغيرة جدًا بالنظر إلى حدوث الانفجار العظيم قبل 13.8 مليار سنة وتشكل بعد ملياري سنة.

استخدم الفريق تلسكوب ALMA (Atacama Large Millimeter / submillimeter Array) في تشيلي لالتقاط هذه الملاحظة الرائعة.

تقول ماريكا جوليتي ، مؤلفة الدراسة الأولى ، التي تدرس الفيزياء الفلكية وعلم الكونيات في SISSA: "المجرات البعيدة جدًا هي مناجم حقيقية للمعلومات حول التطور السابق والمستقبلي لكوننا"، ومع ذلك ، فإن دراستها صعبة للغاية لأنها مدمجة للغاية وبالتالي يصعب مراقبتها.

وفقًا لـ جوليتي ، تم اكتشاف العديد من المجرات البعيدة المحجوبة لدرجة أنها تبدو 'غير مرئية تمامًا' حتى بالنسبة للأجهزة الضوئية بقوة تلسكوب هابل الفضائي.

قال جوليتي:"سبب هذا التعتيم هو الوجود الهائل للغبار بين النجوم ، الذي يعترض الضوء المرئي من النجوم الفتية ، ويجعل من الصعب اكتشافه باستخدام الأجهزة البصرية ، ويعيد إرساله بأطوال موجية أكبر حيث لا يمكن ملاحظته إلا باستخدام مقاييس تداخل قوية".

مقاييس التداخل هي تلسكوبات متقدمة تعمل عن طريق دمج مصدرين أو أكثر من مصادر الضوء لإنشاء نمط تداخل يمكن قياسه وتحليله .