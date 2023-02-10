بعد زلزال تركيا .. العلماء يتوصلون لـ طريقة التوقع بـ الزلازل في المسقبل

نموذج جديد يدعي أنه يتوقع متى وأين قد يضرب الزلزال القادم، وبعد أيام فقط من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة والذي هز تركيا وسوريا ، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 19000 شخص.

تم تطوير النموذج بواسطة فريق من علماء الزلازل والإحصائيين في جامعة نورث وسترن ، ويأخذ النموذج في الاعتبار الترتيب المحدد للزلازل السابقة وتوقيتها بدلاً من الاعتماد فقط على متوسط ​​الوقت بين الزلازل الماضية، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

تشرح هذه الطريقة أيضًا سبب ميل الزلازل إلى الظهور في مجموعات، ووجد الفريق أن لها إشارات طويلة المدى '' ، مما يعني أن الزلزال لم يطلق كل الإجهاد الذي تراكم على الصدع بمرور الوقت ، لذلك يبقى بعضها بعد زلزال كبير ويمكن أن يتسبب في آخر.

افترض علماء الزلازل تقليديًا أن الزلازل الكبيرة عند الصدوع تكون منتظمة نسبيًا وأن الزلزال التالي سيحدث بعد نفس مقدار الوقت تقريبًا مثل الزلزالين السابقين.

في الواقع يمكن أن تحدث الزلازل عاجلاً أم آجلاً عما هو متوقع، وقال سيث شتاين ، أستاذ علوم الأرض والكواكب في ويليام ديرينج: "بالنظر إلى التاريخ الكامل للزلازل ، بدلاً من مجرد المتوسط ​​بمرور الوقت والوقت منذ الزلزال الأخير ، سيساعدنا كثيرًا في التنبؤ بموعد حدوث الزلازل في المستقبل".

ركز بحث الفريق على التحقيق في عمليات حدود الصفائح والتشوه داخل الغلاف الصخري باستخدام مجموعة من التقنيات ، بما في ذلك علم الزلازل والجيوديسيا الفضائية قياس الهندسة والجاذبية والتوجه المكاني للأرض والأجسام الفلكية الأخرى ، مثل الكواكب، والجيوفيزياء البحرية.

وقال الباحث المشارك في الدراسة جيمس س. نيلي: "الزلازل الكبيرة لا تحدث كالساعة، في بعض الأحيان نرى عدة زلازل كبيرة تحدث خلال أطر زمنية قصيرة نسبيًا ثم فترات طويلة عندما لا يحدث شيء".

كان مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر ، والذي ضرب تركيا وسوريا يوم الاثنين ، في مدينة غازي عنتاب التركية.