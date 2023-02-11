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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تصميم شعار خاص بـ الملك تشارلز.. ماذا يعبر؟

صدى البلد

تم صنع شعار خاص للاحتفال بـ تتويج الملك تشارلز مستوحى من حبه للكوكب والطبيعة واهتمامه العميق بالعالم الطبيعي.

 

تم تصميم الشعار من قبل خبير التصميم في Apple السير "جوني إيف" ، الذي كان كبير مصممي iPhone، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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ويتميز التصميم بصورة مبسطة لتاج سانت إدوارد ، والتي سيرتديها تشارلز يوم تتويجه باللون الأحمر والأبيض والأزرق.

 

فيما يظهر على التاج وردة إنجلترا ، وشوك اسكتلندا ، ونرجس ويلز ، ونفل أيرلندا الشمالية، وقال السير جوني: "إنه لشرف كبير أن أكون قادرًا على المساهمة في هذه المناسبة الوطنية، وفريقنا فخور جدًا بهذا العمل".

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التصميم مستوحى من حب الملك تشارلز للكوكب والطبيعة واهتمامه العميق بالعالم الطبيعي، كما أن الشعار يتحدث عن التفاؤل السعيد للربيع ويحتفل ببداية هذه الحقبة الكاروليانية الجديدة للمملكة المتحدة.

 

قال الشاب البالغ من العمر 55 عامًا ، والذي ترك الشركة في عام 2019 ليبدأ شركة التصميم الخاصة به: "يجتمع التواضع اللطيف لهذه الأشكال الطبيعية لتعريف شعار يقر بالأهمية المبهجة والعميقة لهذه المناسبة".

 

سيتم عرض الشعار في مايو حيث سيتوج تشارلز ملكًا في وستمنستر أبي وسيتم استخدامه على جميع البضائع الرسمية التي تحيي ذكرى التتويج.

الملك تشارلز شعار تتويج

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