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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"البحوث الإسلامية" يعقد اختبارات تحريرية لاختيار أفضل الكفاءات للترقي في العمل الدعوي

صدى البلد

بدأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم، الاختبارات التحريرية للترقيات الأدبية لوعاظ الأزهر في مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، بمقر كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالدراسة؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، بأهمية اختيار الكفاءات في الترقي الوظيفي بما ينعكس على حسن الأداء.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، إن اختبارات الترقية الأدبية تستهدف اختيار أفضل الكفاءات العلمية والإدارية المناسبة للقيام بعدد من المهام الوظيفية، وتدعيم منظومة العمل بمناطق الوعظ بأفضل العناصر، بما يتناسب مع تحديات العمل خلال هذه الفترة التي نمر بها جميعًا.  

وأضاف عيَّاد، أن الاختبارات تتم بنظام الكنترول المتبع في الجامعة، ويشارك فيها حوالي ٤٦٩ متقدم لدرجات الترقية من واعظ إلى واعظ أول، ومن واعظ أول إلى موجِّه، ومن موجّه إلى موجّه أول، حيث يتم اختيار المؤهلين علميًّا وإداريًّا بما يضمن الشفافية في الاختيار لأفضل المتقدمين. 

وأوضح د. محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، أن الترقيات الأدبية للوعاظ والتدرج الوظيفي في المجال الدعوي تستهدف تشجيع الوعاظ على التأهيل الذاتي لمستوياتهم ومهاراتهم العلمية بشكل مستمر وبذل المزيد من الجهود في التوعية الشاملة، واستشعار المسئولية تجاه القضايا المجتمعية المختلفة التي ترتبط بواقع الناس وحياتهم، ومتابعة المتغيرات على المستوى المجتمعي.

فيما أشارت د. إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات، أن هذه الاختبارات تعكس اهتمام المجمع بدعم المستويات العلمية للدعاة، ودعوتهم لأهمية استشعار المسؤولية فى هذه المرحلة، وضرورة التواصل المستمر مع الناس لتبصيرهم بالواقع وتوعيتهم بالأخطار المتعددة التي تؤثر على المجتمع والدولة.

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