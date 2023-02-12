المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لـ تاجر مخدرات في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة التاسعة برئاسة المستشار شعبان عبدالمنصف تعيلب، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمد حسن خطاب، ومحمود مجدى عبدالمقصود، ووكيل النيابة مصطفى إسماعيل، وأمين سر كمال جاويش وعيد عبدالصادق عويس، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، للمتهم بالإتجار فى الهيروين بشبين القناطر.



وتضمن أمر الإحالة بالقضية رقم 2204 لسنة 2022 جنح المركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 2765 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أنه فى يوم 25/ 9 / 2022 ، تم القبض على " السيد ح م " بدائرة مركز شبين القناطر، لقيامه بحيازة والإتجار فى المواد المخدرة بشبين القناطر.



كما أحرز المتهم جوهراً مخدراً "هيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، أحرز ذخيرة طلقة خرطوش مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.