المؤبد لـ 3 متهمين و15 سنة لآخرين خطفوا طفلا وطلبوا فدية بأسيوط

عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط 3 متهمين بالسجن المؤبد وآخرين 15 عاما لقيامهم بالاشتراك في خطف طفل بقرية الشامية بمركز ساحل سليم وطلب فدية 200 ألف جنية من أسرته .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد خلف محمد عبد اللطيف رئيس المحكمة و المستشارين وليد محمد شحاتة و مصطفى محمد أحمد نائبا رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد حسن شلقامي ، وأمانة سر عليان أحمد عليان و عثمان أحمد عبدالحميد .

تعود وقائع القضية رقم 2028 لسنة 2021 جنايات مركز ساحل سليم إلى تلقي مركز الشرطة بلاغا من " نادي عزت يوسف " بقيام مجهولين مستقلين دراجة نارية " موتوسيكل " بدون لوحات باختطاف نجله أثناء لهوه أمام المنزل بالقرية وطلب فدية 200 ألف جنيه .

ونظرا لما تمثله الواقعة من خطورة كلف مدير امن أسيوط مدير المباحث الجنائية بالمديرية بالاشتراك مع الأمن الوطني والأمن العام بتكثيف الجهود للوصول إلى المتهمين والحرص على سلامة الطفل المختطف وتوصلت التحريات السرية إلى أن من قام بارتكاب الواقعة كلا من " أحمد . ج . أ " 17 عاما بائع بمحل خضروات ، و " علاء . ع . س " 34 عاما فلاح ، و " جميل . ج . هـ " 16 عاما طالب ، و " صالحين . ع . ذ " 31 عاما حاصل على دبلوم ، و " محمود . ع . ع " 20 عاما ، حاصل على دبلوم ، و " أحمد . ك . ع " مقيمين جميعا مركز ساحل سليم .

وتمكنت تحريات الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهمين وتم إعداد مأمورية تضم ضباط المباحث الجنائية والأمن العام و الأمن الوطني ومجموعات قتالية من الأمن المركزي واستهدفت مكان اختباء المتهمين و عندما لاحظ المتهم الأخير قوات الشرطة قام بإطلاق الأعيرة النارية صوب قوات الشرطة فقامت قوات الشرطة باتخاذ ساتر وإنذاره بطلقات صوتية في محاوله لإسكاته ولكن أصر في إطلاق الأعيرة النارية صوب القوات مما أدى إلى تبادله إطلاق الأعيرة النارية حتى أن أصيب بعدت طلقات وتوفي وتمكنت القوات من ضبط باقي المتهمين وبحوزتهم الطفل المختطف وتمكنت القوات من تحرير الطفل وإعادته لأهله وضبط أسلحة نارية كانت بحوزة المتهمين .