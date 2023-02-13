عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لـ 3 متهمين و15 سنة لآخرين خطفوا طفلا وطلبوا فدية بأسيوط

محكمة
محكمة

عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط 3 متهمين بالسجن المؤبد وآخرين 15 عاما لقيامهم بالاشتراك في خطف طفل بقرية الشامية بمركز ساحل سليم وطلب فدية 200 ألف جنية من أسرته . 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد خلف محمد عبد اللطيف رئيس المحكمة و المستشارين وليد محمد شحاتة و مصطفى محمد أحمد نائبا رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد حسن شلقامي ، وأمانة سر عليان أحمد عليان و عثمان أحمد عبدالحميد .

تعود وقائع القضية رقم 2028 لسنة 2021 جنايات مركز ساحل سليم إلى تلقي مركز الشرطة بلاغا من " نادي عزت يوسف " بقيام مجهولين مستقلين دراجة نارية " موتوسيكل " بدون لوحات باختطاف نجله أثناء لهوه أمام المنزل بالقرية وطلب فدية 200 ألف جنيه .

هربت من خلافات والديها..القصة الكاملة لـ دهب بعد احترافها الدعارة في الصعيد

القصة الكاملة لـ فني تكييف بأسيوط ابتز فتاة بصور خادشة للحياء

ونظرا لما تمثله الواقعة من خطورة كلف مدير امن أسيوط مدير المباحث الجنائية بالمديرية بالاشتراك مع الأمن الوطني والأمن العام بتكثيف الجهود للوصول إلى المتهمين والحرص على سلامة الطفل المختطف وتوصلت التحريات السرية إلى أن من قام بارتكاب الواقعة كلا من " أحمد . ج . أ " 17 عاما بائع بمحل خضروات ، و " علاء . ع . س " 34 عاما فلاح ، و " جميل . ج . هـ " 16 عاما طالب ، و " صالحين . ع . ذ " 31 عاما حاصل على دبلوم ، و " محمود . ع . ع " 20 عاما ، حاصل على دبلوم ، و " أحمد . ك . ع " مقيمين جميعا مركز ساحل سليم .

وتمكنت تحريات الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهمين وتم إعداد مأمورية تضم ضباط المباحث الجنائية والأمن العام و الأمن الوطني ومجموعات قتالية من الأمن المركزي واستهدفت مكان اختباء المتهمين و عندما لاحظ المتهم الأخير قوات الشرطة قام بإطلاق الأعيرة النارية صوب قوات الشرطة فقامت قوات الشرطة باتخاذ ساتر وإنذاره بطلقات صوتية في محاوله لإسكاته ولكن أصر في إطلاق الأعيرة النارية صوب القوات مما أدى إلى تبادله إطلاق الأعيرة النارية حتى أن أصيب بعدت طلقات وتوفي وتمكنت القوات من ضبط باقي المتهمين وبحوزتهم الطفل المختطف وتمكنت القوات من تحرير الطفل وإعادته لأهله وضبط أسلحة نارية كانت بحوزة المتهمين .

أسيوط أخبار أسيوط جنايات أسيوط اختطاف طفل أسيوط تحرير طفل أسيوط السجن المؤبد ساحل سليم بأسيوط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط مديرية امن اسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت أخيرًا والبانيه يتراجع 35 جنيهًا.. أسعار الدواجن اليوم

الجرام يودع الـ 1500 جنيه مجددا.. تراجع أسعار الذهب اليوم

بعد انتشار صور جدلية| حقيقة تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف

3 خيارات للفيفا| شوبير يكشف تطورا مفاجئا بشأن قيد صفقات الزمالك الجديدة

قبل الدخول على أحد تخافه.. كلمات لو قلتها يغير الله قلبه تجاهك

مفاجآة .. تطورات جديدة فى أزمة كهربا تضمن استمرار اللاعب وعدم إيقافه

إنجاز تاريخي لـ الأهلي بعد كأس العالم للأندية

بعد ارتفاعه 11 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

موضوعات متعلقة

مصرع طالب اختناقا بالغاز في أسيوط

ليلة حمرا وحشيش.. عزم أصدقاءه بمنزله فانتهت بحفلة في أحضان زوجته| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

خطف واحتجاز..المشدد 15 سنة لـ 8 متهمين في قضية كفن عين شمس

لحظة مؤثرة| شاب سوري ينهار على جثة والدته بعد خروجها من تحت الأنقاض

الأخلاق | ياسمين صبري تكشف في تصريح جريء سبب فشل العلاقات

السيسي يسلم جوائز للفائزين خلال القمة العالمية للحكومات

الرئيس السيسي: حريصون على التواصل المستمر مع المستثمرين لتذليل كافة العقبات أمامهم

مدبولي: الحكومة هدفها النهوض بصناعة الغزل والنسيج وفق توجيهات الرئيس السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول الشاي بهذه الكمية يصيبك بمرض خطير

تزوجت 9 مرات .. 10 إطلالات وضعت دينا في مأزق.. صور

صاحبتها خطفت خطيبها قبل الفرح بشهرين.. قصة فتاة تهز السوشيال ميديا

الحنية أجمل إحساس.. رضوى الشربيني تواصل إطلالاتها المثيرة من جديد

فيديو

أنت في حفظ الله وقلبي.. رسالة طفلة سورية لوالدها من تحت الأنقاض

بكراسي وترابيزات .. عربة فول داخل حرم جامعة الزقازيق.. وهذا رد الإدارة

أسعار الدواجن في شهر رمضان .. هل ستنخفض؟

حقيقة إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته..حكاية صورة متداولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ