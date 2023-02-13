صدمة.. محمد صلاح خارج قائمة المرشحين للتشكيل المثالي لـ 2022.. وتواجد رونالدو

أعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين “فيفبرو”، قائمة اللاعبين المرشحين للتواجد في التشكيل المثالي للأفضل في العالم لعام 2022.

وضمت القائمة 26 لاعبًا على رأسهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وكيليان مبابي وإيرلينج هالاند، فيما غاب محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب فريق ليفربول في مفاجأة من العيار الثقيل.

والاتحاد الدولي لللاعبين المحترفين مسئول عن جمع أصوات اللاعبين حول العالم لاختيار التشكيل المثالي للأفضل في العالم، الذي يتم الإعلان عنه في حفل توزيع جوائز “ ذا بيست” للأفضل، يوم 27 فبراير، والذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا”.

قائمة المرشحين

وضمت قائمة المرشحين كلًا من:

حراس المرمى

أليسون بيكر (ليفربول ، البرازيل)

تيبو كورتوا (ريال مدريد ، بلجيكا)

إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا ، الأرجنتين)

خط الدفاع

جواو كانسيلو (مانشستر سيتي / بايرن ميونيخ ، البرتغال)

ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ ، كندا)

فيرجيل فان ديك (ليفربول ، هولندا)

جوسكو جفارديول (لايبزيج ، كرواتيا)

أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان ، المغرب)

ثيو هيرنانديز (ميلان ، فرنسا)

أنطونيو روديجر (تشيلسي ، ريال مدريد ، ألمانيا)

تياجو سيلفا (تشيلسي ، البرازيل)

خط الوسط

جود بيلينجهام (بوروسيا دورتموند ، إنجلترا)

كاسيميرو (ريال مدريد / مانشستر يونايتد ، البرازيل)

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي ، بلجيكا)

إنزو فرنانديز (ريفر بليت / بنفيكا / تشيلسي ، الأرجنتين)

جافي (برشلونة ، إسبانيا)

لوكا مودريتش (ريال مدريد الإسباني)

بيدري (برشلونة ، إسبانيا)

فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد ، أوروجواي)

المهاجمون

كريم بنزيما (ريال مدريد ، فرنسا)

إيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند / مانشستر سيتي ، النرويج)

روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ / برشلونة ، بولندا)

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان ، فرنسا)

ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان ، الأرجنتين)

نيمار جونيور (باريس سان جيرمان ، البرازيل)

كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد / النصر ، البرتغال)