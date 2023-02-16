بملابس غريبة..أحلام تثير الجدل في سعودي ايدول‬

حرصت الفنانة أحلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت أحلام في الصور بإطلالة غريبةوغير تقليدية، حيث ارتدت بنطلون باللون الأبيض مع توب مطرز و جتكيت مطرز أيضا بنفس اللون.



تزينت أحلام بمجموعة من المجوهرات الألماسية الملفتة التي زادت من أناقتها و منحتها إطلالة متكاملة.



اما من الناحية الجمالية، أعتمدت أحلام على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

