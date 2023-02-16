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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس غريبة..أحلام تثير الجدل في سعودي ايدول‬

أحلام
أحلام

حرصت الفنانة أحلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت أحلام في الصور بإطلالة غريبةوغير تقليدية، حيث ارتدت بنطلون باللون الأبيض مع توب مطرز و جتكيت مطرز أيضا بنفس اللون.


تزينت أحلام بمجموعة من المجوهرات الألماسية  الملفتة التي زادت من أناقتها و منحتها إطلالة متكاملة.


اما من الناحية الجمالية، أعتمدت أحلام على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.
 

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