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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. تعرف على ابن الفنان سمير وحيد الشهير

سمير وحيد
سمير وحيد

يحل اليوم الأربعاء 16 فبراير، ذكرى ميلاد الفنان سمير وحيد، الذي ولد بمثل هذا اليوم عام 1946، ورحل عن عالمنا في 25 أبريل عام 1997، عن عمر يناهز الـ 51 عاما. 

 

سمير وحيد ومسيرته 

التحق سمير وحيد، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منه في عام 1971، انطلقت مسيرته الفنية بالعمل في المسرح العالمي، وأخرج العديد من المسرحيات، منها "كلام فارغ، عالم علي بابا، تحت الشجرة، الحفار".

قدم سمير وحيد، في الدراما مسلسلات شهيرة منها: "أرابيسك، ليلة القبض على فاطمة، رأفت الهجان"، ومن أشهر الأفلام التي شارك فيها: "سواق الأتوبيس، البرئ، البداية، ناصر ٥٦، العميل رقم ١٣".

 

سمير وحيد وشهرته 

بدأت شهرة الفنان سمير وحيد في بداية الثمانينات بعد تقديمه مجموعة من الأفلام والمسلسلات، وعلي الرغم من انه لم يلعب دور البطولة المطلقة في أفلامه إلا أن أدواره كانت مميزة وظلت أعماله محفورة في ذاكرة أبناء جيله من المشاهدين، وعلي الرغم من مرور حوالي 20 عامًا علي وفاته إلا أنه  لازال موجود في ذاكرة محبيه، وقد ترك سمير وراءه العديد من الأعمال التي تجاوز عددها من 67 عملا.

 

سمير وحيد وابنه 

الذي لا يعرفه الكثيرون هو أن لـ سمير وحيد، ابن دخل مجال الفن أيضا وتألق فيه بالعديد من الأدوار وهو الفنان رامي وحيد.

ومن أبرز أدوار رامي سمير وحيد، دور «فراج» في مسلسل سلسال الدم، وشارك رامي أيضا في أعمال عديدة منها: (شارع عبد العزيز وأزمة نسب ورأس الغول والسندريلا والبنات)، بالإضافة إلى أفلام: (عمر وسلمي وفيلم بحبك وأنا كمان وفيلم قلب جرئ). 

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