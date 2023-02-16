احذر من تناول العسل بهذه الطريقة.. تفاصيل

هناك فوائد صحية عديدة للعسل على الريق لتعزيز صحة القلب وعلاج الربو ونزلات البرد والتئام الجروح، ويمكن أن يكون لأخذ ملعقة واحدة من العسل كل يوم فوائد عديدة لصحتك.

وأظهرت الدراسات أن العسل مفيد في علاج مرض السكري والتحكم فيه، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي تلعب دورًا مهمًا في السيطرة على مرض السكري.

ويمكن أن يساعد العسل في خفض مستوى السكر (جلوكوز البلازما) في دم الأفراد المصابين بداء السكري.

يقلل العسل أيضًا من نسبة الدهون في الدم ومحتوى البروتين التفاعلي لدى معظم الأشخاص الذين يعانون من فرط الدهون الزائدة في الدم.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن العسل يساعد في محاربة السرطان عن طريق التدخل في مسارات إشارات الخلايا، كما يحفز العسل استجابة مناعية ضد الخلايا السرطانية ويمنعها من التكاثر، ويمنع هذا الإجراء خلايا سرطان الرئة وخلايا سرطان الجلد وسرطان القولون وسرطان البروستاتا وخلايا سرطان الفم وسرطان الثدي وسرطان الدم وسرطان المثانة وخلايا سرطان العظام من التطور.

إليك فوائد أخرى لتناول العسل على الريق وفقا لموقع “هيلث”.



1- تعزيز صحة القلب

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في العسل على تحسين صحة القلب عن طريق تقليل مخاطر الإصابة بقصور القلب، وتقلل من خطر الإصابة بفشل القلب عن طريق تقليل قدرة الصفائح الدموية في الدم على التجلط ومنع أكسدة البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة.



2- علاج الربو والبرد

أدرج الأطباء التقليديون العسل في دواء لعلاج السعال والحمى والربو.

يمكن أن يساعد العسل في منع وتقليل أعراض الربو والسعال الشائع والحمى.

تظهر بعض الدراسات أن العسل يعالج الربو بنجاح عن طريق منع التهاب مجرى الهواء، هذه الخصائص تجعل العسل مفيدًا أيضًا في علاج التهاب الشعب الهوائية المزمن.



3- التئام الجروح

العسل هو أقدم عامل علاج للجروح وشفاء عرفه الجنس البشري، حيث ينشط الاستجابة المناعية التي تحارب العدوى، ويحفز خلايا الدم البيضاء (التي تساعد في مكافحة العدوى والمرض) لبدء إصلاح الأنسجة.

والعسل فعال في علاج الجروح الحادة والخفيفة والحروق السطحية والجزئية.

مصدر لمضادات الأكسدة

يحتوي جسمك على الجذور الحرة المسئولة عن الشيخوخة وإعاقة وظائف الخلايا والتسبب في اضطرابات القلب والأوعية الدموية.

يمكن أن يحميك العسل والأطعمة الأخرى الغنية بمضادات الأكسدة من مثل هذه الحالات المزمنة وغيرها.

مخاطر العسل

على الجانب الآخر، حذر بعض الخبراء من بعض العادات الخاطئة لتناول العسل، خاصة على الريق، لأنه بعد فترة كبيرة من الصيام أثناء فترة النوم، من الأفضل تناول السوائل الدافئة أو كوب من الماء الدافئ أو اللبن، وبعدها تناول وجبة الإفطار، ويفضل عند تناول العسل مزجه مع اللبن الدافئ.