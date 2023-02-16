عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر من تناول العسل بهذه الطريقة.. تفاصيل

صدى البلد

هناك فوائد صحية عديدة للعسل على الريق لتعزيز صحة القلب وعلاج الربو ونزلات البرد والتئام الجروح، ويمكن أن يكون لأخذ ملعقة واحدة من العسل كل يوم فوائد عديدة لصحتك. 

وأظهرت الدراسات أن العسل مفيد في علاج مرض السكري والتحكم فيه، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي تلعب دورًا مهمًا في السيطرة على مرض السكري.

ويمكن أن يساعد العسل في خفض مستوى السكر (جلوكوز البلازما) في دم الأفراد المصابين بداء السكري. 

يقلل العسل أيضًا من نسبة الدهون في الدم ومحتوى البروتين التفاعلي لدى معظم الأشخاص الذين يعانون من فرط  الدهون الزائدة في الدم.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن العسل يساعد في محاربة السرطان عن طريق التدخل في مسارات إشارات الخلايا، كما يحفز العسل استجابة مناعية ضد الخلايا السرطانية ويمنعها من التكاثر، ويمنع هذا الإجراء خلايا سرطان الرئة وخلايا سرطان الجلد وسرطان القولون وسرطان البروستاتا وخلايا سرطان الفم وسرطان الثدي وسرطان الدم وسرطان المثانة وخلايا سرطان العظام من التطور.

إليك فوائد أخرى لتناول العسل على الريق وفقا لموقع “هيلث”.


1- تعزيز صحة القلب

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في العسل على تحسين صحة القلب عن طريق تقليل مخاطر الإصابة بقصور القلب، وتقلل من خطر الإصابة بفشل القلب عن طريق تقليل قدرة الصفائح الدموية في الدم على التجلط ومنع أكسدة البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة.


2- علاج الربو والبرد

أدرج الأطباء التقليديون العسل في دواء لعلاج السعال والحمى والربو. 

يمكن أن يساعد العسل في منع وتقليل أعراض الربو والسعال الشائع والحمى. 

تظهر بعض الدراسات أن العسل يعالج الربو بنجاح عن طريق منع التهاب مجرى الهواء، هذه الخصائص تجعل العسل مفيدًا أيضًا في علاج التهاب الشعب الهوائية المزمن.

ماذا يحدث عند وضع العسل على الشعر ؟ .. 3 وصفات سحرية

أقوى من الفيتامينات لتعزيز مناعتك.. خلط قشور هذه الفاكهة الخارقة مع العسل


3- التئام الجروح

العسل هو أقدم عامل علاج للجروح وشفاء عرفه الجنس البشري، حيث ينشط الاستجابة المناعية التي تحارب العدوى، ويحفز خلايا الدم البيضاء (التي تساعد في مكافحة العدوى والمرض) لبدء إصلاح الأنسجة. 

والعسل فعال في علاج الجروح الحادة والخفيفة والحروق السطحية والجزئية.

مصدر لمضادات الأكسدة

يحتوي جسمك على الجذور الحرة المسئولة عن الشيخوخة وإعاقة وظائف الخلايا والتسبب في اضطرابات القلب والأوعية الدموية. 

يمكن أن يحميك العسل والأطعمة الأخرى الغنية بمضادات الأكسدة من مثل هذه الحالات المزمنة وغيرها.

مخاطر العسل 

على الجانب الآخر، حذر بعض الخبراء من بعض العادات الخاطئة لتناول العسل، خاصة على الريق، لأنه بعد فترة كبيرة من الصيام أثناء فترة النوم، من الأفضل تناول السوائل الدافئة أو  كوب من الماء الدافئ أو اللبن، وبعدها تناول وجبة الإفطار، ويفضل عند تناول العسل مزجه مع اللبن الدافئ. 

 

صحة القلب علاج الربو نزلات البرد التئام الجروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 الآن يتراجع بقوة|مفاجأة بأسعار الذهب لأول مرة منذ 45 يومًا

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد قرار الحكومة بشأن مزارع الفراخ

مهاجم جديد بالأهلي بـ 120 مليون جنيه .. مفاجأة

أول رد لاتحاد الكرة على قيد منسي وبلحاج وشبانة بالزمالك.. فيديو

منسي وبلحاج وشبانة بقائمة الزمالك.. اتحاد الكرة يزف خبرًا سارًا لعشاق الأبيض

وفاة محمد غندر ‏مراسل قناة أون سبورت

حل أزمة الدواجن| الحكومة: المزارع لن تتحمل ضريبة عقارية عن 3 سنوات

لا تلعبوا بالنار..رسالة شديدة اللهجة من ميدو لإدارة الهلال قبل لقاء الأهلي

موضوعات متعلقة

مش بس سكر.. دواء رخيص يخفض خطر الإصابة بمرض كارثي إلى النصف

نشرة المرأة..سعر خرافي لفستان زينة في حلقة صاحبة السعادة وأسباب الدوالي وتوسع الأوردة العنكبوتية.. تعرف عليها

إياك تجاهلها.. علامة "مبكرة" على الإصابة بسرطان البنكرياس

عرضان «خفيان» قد يسبقان السكتة الدماغية بـ سنوات | تعرف عليهما

أقوى من المسكنات .. أطعمة تخلصك من التهاب المفاصل

تصيبك بالتهاب المفاصل والنقرس.. 3 أنواع من الأطعمة توقف عن تناولها فورًا

نسف الكرش وحرق الدهون.. رجيم سريع لإنقاص الوزن بدون حرمان

يتناوله الملايين.. مشروب شائع ارتبط بأخطر نوعين من السرطان

ترشيحاتنا

علي جمعة يوضح الموقف الشرعي لشخص ينكر الإسراء والمعراج

اهتزار الأرض وسقوط المباني بثوان.. فيديو اللحظات الأولى المرعبة لزلزال تركيا

اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تبدأ تلقى الطعون والتنازلات

الدفع بأوناش لرفع كوبري المُشاة بالطريق الزراعي بالقليوبية.. وعودة الحركة المرورية |صور

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم 16 فبراير 2023

إيلون ماسك يوضح حقيقة وجود الكائنات الفضائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض صادمة لمرضه.. أسباب وفاة مراسل أون سبورت

لازم تيجي بفستان.. مريم تثير الجدل بموقف صادم عن حياة الأنفلونسرز

جمال شعبان يكشف تفاصيل وفاة مراسل أون سبورت

نشرة المرأة والصحة| فساتين جريئة أثارت الجدل لياسمين الخطيب..أبراج تستعين بحماتها للسيطرة على زوجها

فيديو

جلطة في شريان حساس.. تطورات الحالة الصحية لنجل محمد ثروت

الأرض تحركت 7 أمتار.. إدارة الكوارث التركية تكشف عن تداعيات كبرى للزلزال|فيديوجراف

أربع هزات أرضية جديدة اثنتان منها ضربتا دولة عربية

خطابات نورهان تقلب الموازين.. محامية فتاة بورسعيد: احنا في مصيبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ