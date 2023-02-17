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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للمشاوير البسيطة .. شيفروليه سبارك بـ90 ألف جنيه | صور

شيفروليه سبارك موديل
شيفروليه سبارك موديل 2008

يبحث العديد من المواطنين عن اقتناء سيارات اقتصادية مستعملة وميسورة التكلفة وموفرة في استهلاك الوقود لقضاء الاحتياجات اليومية البسيطة، مثل الذهاب للعمل على سبيل المثل.

وشهدت السيارات المستعملة زيادة في الإقبال على  شرائها مؤخراً، ويرجع ذلك لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً، بالإضافة لنقص بعض قطع الغيار.

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شيفروليه سبارك موديل 2008

مواصفات شيفروليه سبارك موديل 2008

تتوفر السيارة شيفروليه سبارك موديل 2008 بقياسات هيكلية بلغت 3640 مم، أما العرض فبلغ 1597 مم، ويصل الارتفاع الى 1522 مم، ويبلغ وزن السيارة 775 كجم.

حصلت السيارة شيفروليه سبارك موديل 2008 على سعة 1000 سي سي، ويعتبر من المحركات الاقتصادية في استهلاك الوقود، ثلاثي الأسطوانات، يوفر طاقة تبلغ 68 حصانا، و91 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات.

شيفروليه سبارك موديل 2008

وبلغت قراءة العداد في سيارة شيفروليه سبارك موديل 2008 نحو 160 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

 

أسعار السيارة شيفروليه سبارك موديل 2008 في سوق المستعمل:

يبدأ سعر السيارة شيفروليه سبارك موديل 2008 في سوق المستعمل بـ 90 ألف جنيه حتى 100 ألف جنيه. 

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