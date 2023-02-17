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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ القليوبية: الإنتهاء من صيانة كوبرى الثلاجة وتركيبه خلال أسبوع .. صور

صدى البلد

تفقد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال صيانة كوبري المشاة ( الثلاجة) بحي غرب شبرا الخيمة، حيث قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بإسناد الأعمال إلى إحدى الشركات الكبرى في أعمال صيانة الكباري للانتهاء منه خلال أسبوع وتشمل أعمال الصيانة تثبيت الكوبري على القواعد الخرسانية الخاصه به مرة أخرى، وإجراء التعديلات الهندسية المطلوبة لتثبيت الكوبري بشكل آمن وإنشاء نيوجيرسي للطريق وصيانة الكوبري الأرضي لترعة الشرقاوية لتأثره نتيجة سقوط كوبري المشاة عليه.

ضبط السائق المتسبب فى سقوط كوبري كوبري مشاة الثلاجة على الطريق الزراعي بالقليوبية

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وقال المحافظ أنه تم التنسيق خلال الجولة بدفع الأعمال والانتهاء منها خلال الفترة المحددة والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لضمان سير الطريق وعدم حدوث أي عرقلة مرورية مطالبا بتكثيف الأعمال في الوردية الليلية واتخاذ كل إجراءات السلامة والوقاية خلال أعمال الصيانة .
ووجه المحافظ رئيس حي غرب شبرا الخيمة بمتابعة أعمال الصيانة والتواجد بشكل مستمر والتنسيق التام مع كل الجهات المختصة، وتذليل العقبات حتى يتم الانتهاء بشكل كامل من كل أعمال الصيانة، كما طالب المحافظ الشركة المنفذة بإنشاء محددات ارتفاع على الطريق الزراعي قبل كباري المشاة بمسافة كافية لتنبيه السائقين بالارتفاع المسموح به والالتزام به لعدم المساءلة القانونية .
الجدير بالذكر أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة  تلقت بلاغا في حوالي الساعة ٣:٣٠ فجر أمس الخميس بسقوط كوبري مُشاة الثلاجة على الطريق الزراعي بنطاق حي غرب شبرا الخيمة دون وقوع خسائر، وقد توجه الهجان على الفور إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف حتى تم تجنيب الكوبري وفتح الطريق أمام المواطنين .

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القليوبية محافظ القليوبية شبرا الخيمة حي غرب شبرا الخيمة الطريق الزراعى ترعة الشرقاوية

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