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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منتجي الدواجن: الإعفاء من الضرائب قرار إيجابي

الدواجن
الدواجن

أشاد الدكتور ثروت الزينى، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، بقرار إعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات تبدأ بأثر رجعي من العام الماض.

وقال: الإعفاء من ثلاث سنوات من الضرائب العقارية التي تبدأ بأثر رجعي لعام مضى، جيد وإيجابي، لكن تأثيره سيكون بسيط ويجب وضع اليد على سبب ارتفاع الأسعار، وهي أن صناعة الدواجن تمر بظروف صعبة ونعاني من أزمة الأعلاف منذ فترة ليست قصيرة وهو الأمر الذي ينعكس حالياً على الأسواق والأسعار.

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وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON، أن ارتفاع أسعار الدواجن وبيض المائدة لمستوى غير مسبوق، يرجع إلى أن التكلفة أصبحت كبيرة، والحل في توفير الأعلاف واستدامة تدفقها على المزارع هو ما يشجع العودة للإنتاج لنحقق ونحافظ على الاكتفاء الذاتي الذي تحقق عبر سنوات طويلة.


 

اسعار الدواجن الإعلامية لميس الحديدي اسعار الدواجن والبيض مزارع الدواجن الضريبة العقارية

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