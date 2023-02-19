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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب إيران.. قصف صاروخي على قاعدة أمريكية في سوريا

قاعدة أمريكية في
قاعدة أمريكية في سوريا - أرشيفية

اندلع حريق في قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا تعرضت لقصف صاروخي، اليوم، حسبما ذكرت قناة ‏‏الحدث‏‏ التلفزيونية.

‏ووفقا للقناة أصاب أحد الصواريخ مهبط طائرات الهليكوبتر بجانب خزان الوقود، ونتيجة لذلك اندلع الحريق، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو وفيات بين الجنود الأمريكيين.‏

‏كما ذكرت قناة الحدث التلفزيونية، أن منشأة عسكرية بالقرب من حقل العمر النفطي الرئيسي وضعت في حالة تأهب، كما تم وضع القوات في القاعدة الأمريكية المجاورة بالقرب من حقل الطابية للغاز في حالة تأهب قصوى.‏

‏وقالت القناة، إن الضربة الصاروخية نفذتها تشكيلات موالية لإيران متمركزة في محافظة دير الزور قبل القصف، وقد تم إسقاط طائرة بدون طيار تحمل أنشطة استطلاعية في السماء فوق القاعدة.‏

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سوريا.. هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي

وفي وقت سابق، شنت القوات الأمريكية، اليوم، غارة جوية على سوريا، بالتعاون مع القوات الكردية للقبض على قيادي في داعش.

وقالت واشنطن، إنه تم القبض على قيادي في داعش متورط في التخطيط لهجمات على مراكز احتجاز في سوريا في الهجوم الأمريكي.

سوريا قاعدة عسكرية أمريكية ايران دير الزور طائرة بدون طيار

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