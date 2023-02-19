عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رحيل لاعبين والاستغناء عن أفضل لاعب بالدوري.. مفاجآت بـ الأهلي خلال الفترة المقبلة

الخطيب وسيد عبد الحفيظ
الخطيب وسيد عبد الحفيظ

وضعت هزيمة النادي الأهلي أمام الهلال السوداني، الفريق في مأزق حقيقي بسبب تعقد مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا والتي تضم صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وخسر الأهلي في ملعب الهلال بنتيجة هدف مقابل لاشيء من كرة سهلة أخطأ الحارس محمد الشناوي في تقديرها لتسكن الشباك.

وحافظ صن داونز على صدارة المجموعة بفوز سهل على القطن الكاميروني، بينما حل الهلال ثانيًا بـ 3 نقاط، والأهلي ثالثًا بلا نقاط والقطن الكاميرون بلا نقاط في المركز الأخير. 

لاعبين خارج حسابات كولر 

ومن خلال الفترة الماضية، تبين للجميع أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق، أخرج بعض اللاعبين من حسباته الفنية كليًا.

ولم يضم مارسيل كولر أيمن أشرف لأي من قوائمه التي تخوض المباريات المحلية والدولية والقارية، ما يؤكد رحيل اللاعب مع أول فترة انتقالات في حال استمرار كولر.

اللاعب الآخر، البرازيلي برونو سافيو، والذي يغيب عن تشكيلة الأهلي بسبب عدم قناعة كولر باللاعبز

وأوردت تقارير أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح إدارة النادي الضوء الأخضر للتحرك في ملف البرازيلي برونو سافيو سواء ببيعه أو إعارته في الفترة الحالية او مع نهاية  الموسم.

وفي نفس السياق، كشف الإعلامي محمد فاروق عبر تصريحات تلفزيونية، أن إدارة النادي الأهلي تفكر فى خطوة بيع برونو سافيو مقابل مليون دولار، حال رغبة بوليفار البوليفى فى إعادة البرازيلى من جديد إلى صفوفه بعد حدوث جس نبض فى الأيام الماضية .

أفضل لاعب في الدوري مطلوب في تركيا 

ومن جهة أخرى، بات اللاعب المالي أليو ديانج نجم الأهلي، وأفضل خط وسط في الدوري المصري حاليًا على رادار الفرق الأوروبية، مقابل مبالغ مغرية.

وأكدت تقارير، أن مسئولي النادي الأهلي تلقوا عرضاً شفهيًا من نادي بشكتاش التركي للحصول على خدمات المالي أليو ديانج، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحد مسؤولو النادي الأهلي، مبلغ 7 مليون دولار للاستغناء عن اللاعب، خاصة مع نية بشكتاش لشراء اللاعب في الوقت الحالي، بعدما وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على مد فترة تسجيل اللاعبين فى انتقالات الشتاء بتركيا حتى 5 مارس المقبل، بعد أحداث الزلزال التى وقعت على مدار الأسبوعين الماضيين، ومنعت الأندية من تسجيل صفقاتها الشتوية مع الاتحاد التركي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رش بنج واشتباكات.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني

صدمة في الوسط الفني..وفاة فنانة شابة شهيرة بعد تعرضها لأزمة صحية حادة

كيلو الفراخ بـ60 جنيهًا فقط.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن

صفقات الزمالك.. قرار قضائي عاجل فى قضية مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة

فضحتها على الفيسبوك.. ربة منزل تنشر مجموعة صور مخلة لجارتها الثلاثينية

الصفقة تمت.. تعرف على خليفة أشرف بن شرقي في الزمالك

قرار عاجل ومفاجئ لـ كولر يصدم لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الهلال

بعد تراجعه 163 قرشًا.. مفاجأة تنتظر الجنيه مقابل الدولار في هذا التوقيت

موضوعات متعلقة

مدينة الإنتاج الإعلامي تقيم إحتفالية كبيرة بمناسبة اليوبيل الفضي لتأسيسها 25 فبراير

فلوس الخليج وعمالقة أوروبا.. تفاصيل العروض المغرية لضم نجمي الأهلي

حسين زين يستقبل وزير الإعلام اليمني للتنسيق الدائم وتقديم الخبرات

أغلى من نجوم الكرة.. كم يتقاضى خالد الغندور بعد تجديد عقده مع قناة الزمالك؟

الوطنية للإعلام تستضيف احتفالية اليونسكو بمناسبة اليوم العالمي للراديو

راجل يا عبد المنعم.. سبب مشادة مدافع الأهلي مع لاعبي ريال مدريد|فيديو

مدينة الإنتاج الإعلامى توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة الجامعات الكندية فى مصر

غلق قناة AEA وهذا هو البديل.. 4 طرق لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم

ترشيحاتنا

الكونفدرالية الأفريقية.. بيراميدز يباغت فيوتشر بهدف مبكر في الشوط الأول

11ضحية.. قتيل وجرحي في حادثي إطلاق نار بأمريكا وهروب منفذ الهجوم

تشكيل توتنهام أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

منتخب الشباب يفقد نقطتين بالتعادل السلبي أمام موزمبيق في كأس الأمم الإفريقية

أمريكا تلمح لإمكانية إرسال طائرات مقاتلة لـ أوكرانيا.. تفاصيل

بعد انتشاره بشكل كبير.. كل ما تريد معرفته حول فيروس ماربورغ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشاره بشكل كبير.. كل ما تريد معرفته حول فيروس ماربورغ

العودة للأصل.. إيهاب توفيق يبهر السوشيال ميديا بتصميمات فرعونية لمضيفات مصر الطيران

من الأجمل.. دينا الشربيني وسونام كابور بنفس الفستان| شاهد

مرض غريب .. اكتشف أعراض متلازمة سجوجرن

فيديو

خناقة الشناوي في مباراة الأهلي والهلال السوداني.. ما علاقة محمد عبدالمنعم؟ فيديوجراف

الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة تنتظر الجنيه| تفاصيل

تحذير من حالة الطقس .. بيان هام من الأرصاد الجوية

معروفة باسم جيش الطين.. أعظم مقبرة تاريخية لم يتمكن العلماء من فتحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ