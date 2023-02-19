رحيل لاعبين والاستغناء عن أفضل لاعب بالدوري.. مفاجآت بـ الأهلي خلال الفترة المقبلة

وضعت هزيمة النادي الأهلي أمام الهلال السوداني، الفريق في مأزق حقيقي بسبب تعقد مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا والتي تضم صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وخسر الأهلي في ملعب الهلال بنتيجة هدف مقابل لاشيء من كرة سهلة أخطأ الحارس محمد الشناوي في تقديرها لتسكن الشباك.

وحافظ صن داونز على صدارة المجموعة بفوز سهل على القطن الكاميروني، بينما حل الهلال ثانيًا بـ 3 نقاط، والأهلي ثالثًا بلا نقاط والقطن الكاميرون بلا نقاط في المركز الأخير.

لاعبين خارج حسابات كولر

ومن خلال الفترة الماضية، تبين للجميع أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق، أخرج بعض اللاعبين من حسباته الفنية كليًا.

ولم يضم مارسيل كولر أيمن أشرف لأي من قوائمه التي تخوض المباريات المحلية والدولية والقارية، ما يؤكد رحيل اللاعب مع أول فترة انتقالات في حال استمرار كولر.

اللاعب الآخر، البرازيلي برونو سافيو، والذي يغيب عن تشكيلة الأهلي بسبب عدم قناعة كولر باللاعبز

وأوردت تقارير أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح إدارة النادي الضوء الأخضر للتحرك في ملف البرازيلي برونو سافيو سواء ببيعه أو إعارته في الفترة الحالية او مع نهاية الموسم.

وفي نفس السياق، كشف الإعلامي محمد فاروق عبر تصريحات تلفزيونية، أن إدارة النادي الأهلي تفكر فى خطوة بيع برونو سافيو مقابل مليون دولار، حال رغبة بوليفار البوليفى فى إعادة البرازيلى من جديد إلى صفوفه بعد حدوث جس نبض فى الأيام الماضية .

أفضل لاعب في الدوري مطلوب في تركيا

ومن جهة أخرى، بات اللاعب المالي أليو ديانج نجم الأهلي، وأفضل خط وسط في الدوري المصري حاليًا على رادار الفرق الأوروبية، مقابل مبالغ مغرية.

وأكدت تقارير، أن مسئولي النادي الأهلي تلقوا عرضاً شفهيًا من نادي بشكتاش التركي للحصول على خدمات المالي أليو ديانج، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحد مسؤولو النادي الأهلي، مبلغ 7 مليون دولار للاستغناء عن اللاعب، خاصة مع نية بشكتاش لشراء اللاعب في الوقت الحالي، بعدما وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على مد فترة تسجيل اللاعبين فى انتقالات الشتاء بتركيا حتى 5 مارس المقبل، بعد أحداث الزلزال التى وقعت على مدار الأسبوعين الماضيين، ومنعت الأندية من تسجيل صفقاتها الشتوية مع الاتحاد التركي.