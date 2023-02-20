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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة «اتحضر للأخضر» وزراعة الأشجار المثمرة والزينة بشوارع العريش

زراعة أشجار الزيتون
زراعة أشجار الزيتون في حول اسوار المدارس



 

ينفذ  مركز ومدينة العريش محافظ شمال سيناء ، مبادرة "اتحضر للاخضر"وزراعة الأشجار المثمرة والزينه في الشوارع الرئيسية الميادين العامة  ، في إطار متابعة التغير المناخي وتنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ علي البيئة . وبتوجيهات اللواء محافظ شمال سيناء للبدء في زراعة الاشجار وتجميل المدينه .

 

 

زراعة الشتلات

 

وقد أعطى اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مجلس مدينة العريش،   إشارة البدء في زراعة الشتلات داخل المدينه في  الميادين العامه وحول أسوار المدارس ومراكز الشباب ومدخل المدينه والشوارع الرئيسيه والفرعيه .

وأفاد مدير المتابعه،  بأن عملية زراعة الأشجار، بدأت من ديوان عام المحافظة حتي المدينة الشبابيه طبقا لتعليمات رئيس المدينه من خلال فريق عمل من إدارتي الحدائق والازمات 

وقد  تابع  رئيس مدينة العريش ،تنفيذ الأعمال بحضور السكرتير العام للمجلس وادارة العلاقات العامة .

وأهاب رئيس مدينة العريش ، الاهالي بالرعايه والحفاظ علي الشتلات حتي تؤتي ثمارها حرصا  علي المزروعات الحديثة وسلامتها .


وقدم  رئيس المدينه  الشكر والتقدير  ،  لفبق العمل بالمشروع من عمال وموظفين لتفانيهم في العمل والمشاركه بمبادرة أتحضر للأخضر .

ويجري أستكمال المشروع بباقي مناطق الخدمات داخل المدينه والشوارع الرئيسيه .
 

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تنفيذ معسكرات خدمة عامة للطلائع بمراكز الشباب في شمال سيناء

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العريش مبادرة اتحضر للأخضر الشوارع الميادين

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