السوشيال ميديا| قناة الوثائقية تتصدر تريند تويتر عقب انطلاقتها القوية.. ومبابي يوجه رسالة إلى نيمار عقب إصابته

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:



شاهد.. رد تامر حسني عقب انسحاب مي عمر من فيلمه الجديد

علق الفنان تامر حسني، علي انسحاب الفنانة مي عمر من فيلم تاج، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب تامر حسني في تويتة له: “هنتقابل في احلى عمل ان شاء الله يا ميوش و ربنا يوفقك في كل شغلك و تكسري الدنيا كالعاده”.



قطع في أكيليس.. حتحوت يكشف إصابة لاعبة الطائرة بنادي الزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن إصابة مريم مصطفي، لاعبة نادي الزمالك لكرة الطائرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب حتحوت في تويتة له: “إصابة مريم مصطفى لاعبة الزمالك للطائرة بقطع في وتر أكيليس، وغيابها من 6 لـ 9 أشهر”.



عقب انطلاقتها القوية.. قناة الوثائقية تتصدر تريند تويتر

انطلقت مساء أمس الأحد، قناة "الوثائقية"، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “الوثائقية”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.



ابق قويا.. مبابي يوجه رسالة إلى نيمار عقب إصابته

وجه كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة إلي البرازيلي نيمار دا سيلفا، عقب إصابته في مباراة أمس ضد ليل في الدوري الفرنسي.

ونشر مبابي صورة له برفقه نيمار، عبر خاصية “الاستوري” بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام”.