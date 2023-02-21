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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من أمريكا بعد تعليق روسيا معاهدة ستارت النووية

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للقاء روسيا بشأن معاهدة “ نيو ستارت” بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلق مشاركتها في معاهدة الأسلحة النووية.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: “ما زلنا على استعداد للاجتماع مع روسيا لمناقشة المعاهدة وقضايا الاستقرار النووي، كما يوضح اجتماعنا الأخير حول الحد من المخاطر”.

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وأضاف: “كما قلنا من قبل، بغض النظر عما يحدث في العالم، فإن الولايات المتحدة مستعدة لمتابعة تدابير الحد من الأسلحة النووية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن قرار روسيا مؤسف للغاية وغير مسؤول.

وأضاف: “ما زلنا مستعدين للحديث عن قيود الأسلحة النووية في أي وقت مع روسيا، بغض النظر عن أي شيء آخر يحدث، في العالم أو في علاقتنا. أعتقد أنه من المهم أن نواصل التصرف بمسؤولية في هذا المجال”.

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