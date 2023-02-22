هدوء الدولار أمام الجنيه.. وهذا سعره في البنوك اليوم الأربعاء 22-2-2023

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 22-2-2023، في جميع البنوك العاملة في مصر، وكانت أسعار الدولار قد ارتفعت 3 قروش فقط منذ بداية التعاملات الجارية.

وعالميًا، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع قبيل إعلان بيانات اقتصادية قد تساعد في تحديد اتجاه أسعار الفائدة مستقبلاً.

وتشير التوقعات إلى مواصلة البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة، مما يدعم ارتفاع الدولار هذا الشهر.

أسعار الدولار اليوم



سجّل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي 30.60 جنيه للشراء و30.65 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر لشراء الدولار .



وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22-2-2023 ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار اليوم في مصر



وسجّل سعر الدولار اليوم في ميد بنك 30.57 جنيه للشراء و30.65 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول 30.55 جنيه للشراء و30.65 جنيه للبيع.

وفي بنك بلوم وصل سعر صرف الدولار اليوم إلى 30.55 جنيه للشراء و30.65 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار اليوم في بنك المشرق 30.53 جنيه للشراء و30.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وفي بنوك "بنك قناة السويس، المصرف المتحد، بنك الكويت الوطني، بنك أبو ظبي التجاري، البنك التجاري الدولي" سجل سعر الدولار اليوم 30.55 جنيه للشراء و30.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات 30.62 جنيه للشراء و30.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن

وفي أكبر بنكين حكوميين "البنك الأهلي المصري، بنك مصر" سجلت أسعار الدولار اليوم 30.45 جنيه للشراء و30.55 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعي 30.45 جنيه للشراء و30.55 جنيه للبيع. وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار اليوم 30.55 جنيه للشراء و30.65 جنيه للبيع.