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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 22-2-2023

دولار أمريكي - صورة
دولار أمريكي - صورة أرشيفية

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-2-2023، في جميع البنوك العاملة في مصر، بعد أن تراجع سعر الجنيه أمام الدولار بنحو 3 قروش.

وعالميا،  جرى تداول الدولار مقابل 134.65 ين بارتفاع 0.3%. وارتفع 0.2% مقابل اليورو عند 1.0665 دولار، ويتجه مؤشر الدولار صوب تسجيل زيادة لرابع أسبوع على التوالي، وصعد 1.7% منذ بداية فبراير، لكنه استقر عند نحو 104 متراجعًا عن أعلى مستوى في ستة أسابيع سجله يوم الجمعة عند 104.67.

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وينشر موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الاربعاء 22-2-2023، ضمن نشرته الخدمية.

 

أسعار الدولار اليوم 


وقدم بنك أبو ظبي الاسلامي  اليوم الاربعاء أعلى سعر للدولار مسجلا 30.60 جنيه للشراء و30.65 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في مصر 


سعر الدولار اليوم في ميد بنك يجل 30.57 جنيه للشراء و30.65 جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول 30.55 جنيه للشراء و3.65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في بنك بلوم وصل إلى 30.55 جنيه للشراء و30.65 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك المشرق سجل اليوم 30.53 جنيه للشراء و30.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

 

 سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 30.55 جنيه للشراء و30.65 جنيه للبيع.

 سعر الدولار في المصرف المتحد 30.55 جنيه للشراء و30.65 جنيه للبيع.

 سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 30.55 جنيه للشراء و30.65 جنيه للبيع.

 سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30.55 جنيه للشراء و30.65 جنيه للبيع.

 سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري 30.55 جنيه للشراء و30.65 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات 30.62 جنيه للشراء و30.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الان

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سجل  30.45 جنيه للشراء و30.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر سجل  30.45 جنيه للشراء و30.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعي 30.45 جنيه للشراء و30.55 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار في بنك الاسكندرية اليوم 30.55 جنيه للشراء و30.65 جنيه للبيع

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