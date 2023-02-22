سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22-2-2023

استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 22-2-2023 في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الريال السعودي اليوم



وينشر موقع " صدى البلد" الإخباري أسعار صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء ضمن نشرته الخدمية.



سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB8.16 للشراء 8.17 للبيع

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي Arab International Bank 8.14 للشراء و8.17 للبيع

سعر صرف الريال السعودي اليوم



سعر الريال السعودي في بنك HSBC 8.14 للشراء و8.17 للبيع



سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول 8.08 للشراء و8.17 للبيع

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سعر الريال السعودي في بنك المشرق 8.14 للشراء و8.17 للبيع



سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.12 للشراء و8.17 للبيع



سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.11 للشراء و8.15 للبيع



سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 8.11 للشراء و8.18 للبيع

أسعار صرف الريال السعودي اليوم



سعر الريال السعودي في بنك الأهلي المصري 8.11 للشراء و8.15 للبيع



سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي 8.12 للشراء و8.17 للبيع



سعر الريال السعودي في بنك التجاري الدولي 8.11 للشراء و8.17 للبيع



سعر الريال السعودي في بنك الإمارات دبي الوطني 8.10 للشراء و8.18 للبيع

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي اليوم



سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي 8.11 للشراء و8.17 للبيع



سعر الريال السعودي في بنك المصري لتنمية الصادرات 8.09 للشراء و8.17 للبيع



سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني 8.04 للشراء و8.18 للبيع



سعر الريال السعودي في بنك بلوم 8.24 للشراء و8.34 للبيع



سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري 7.95 للشراء و8.18 للبيع



سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية 8.03 للشراء و8.15 للبيع

سعر الريال السعودي اليوم



سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني 7.94 للشراء و8.17 للبيع



سعر الريال السعودي في بنك ميد بنك 7.90 للشراء و8.18 للبيع



سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد 8.14 للشراء و8.17 للبيع